Los discos del verano: de Olivia Rodrigo y Madonna a The Strokes y Charli XCX

Portadas de 'Reality Awaits', de The Strokes; 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', de Olivia Rodrigo; 'Confessions II', de Madonna y 'Music Fashion Film', de Charli XCX. Sony /

El calor estival se sobrelleva mejor con una buena banda sonora, y este verano ya tiene la suya: desde el tercer álbum de Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, hasta el regreso de Madonna a la pista de baile con Confessions II. Pero la temporada aún guarda otros de sus platos fuertes, como lo nuevo de The Strokes (Reality Awaits) o el esperado nuevo disco de Charli XCX tras Brat. Repasamos algunos de los álbumes que van a marcar estos meses veraniegos.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Olivia Rodrigo

El tercer disco de la cantante filipina-estadounidense, publicado este junio, estaba destinado a ser uno de los que más sonase durante el verano. Sus primeros singles, Drop dead y The cure, alimentaron las expectativas de su gran séquito de fans adolescentes, pero no únicamente.

What's wrong with me, su bonita colaboración con su admirado Robert Smith, vocalista de The Cure, servirá a muchos para poner en el radar a esta joven estrella, que hace tiempo que dejó de ser la gran promesa del pop.

Un disco dulzón, refrescante y popero que corrobora que Olivia Rodrigo sabe hacer muy bien lo suyo. Por lo pronto acaba de anunciar dos fechas en un festival su propio festival (Daisy Chain Fields), compuesto exclusivamente por artistas femeninas.

Confessions II

Madonna

El esperado regreso de Madonna, Confessions on the Dance Floor. Part II reúne de nuevo a la Reina del Pop con el productor Stuart Price. El álbum funciona como continuación del Confessions on a Dance Floor, lanzado en 2005 y donde también colaboró Price.

Dos décadas después, la cantante estadounidense demuestra que para divertirse la edad es solo un número y, a sus 67 años, vuelve para reconquistar la pista de baile y soltar alguna que otra confesión: desde su complicada relación con su hija al duelo por la muerte de su hermano.

Con canciones como I Feel So Free o Danceteria (con un espíritu similar a Vogue), el álbum también destaca por sus colaboraciones: Bring Your Love, con Sabrina Carpenter, la joven diva pop que aspira a ser su heredera, Martin Garrix en Bizarre, una colaboración electro-house con Martin Garrix repleta de dardos hacia su exesposo Sean Penn; My sins are my savior, con el músico belga Stromae, y la más emotiva, con su hija Lourdes The Test.

Reality Awaits

The Strokes

La banda neoyorquina que marcó los 2000 lleva seis años sin lanzar música nueva. Reality Awaits, que se publicará el 24 de julio, es su gran regreso y teniendo en cuenta que su último álbum, The New Abnormal (2020), estuvo a la altura de sus primeros discos, la cosa prometía.

Sus primeros adelantos, Going Shopping y Falling Out of Love, han reavivado el interés de los fans, aunque no han sido del agrado de todo el mundo.

Hay quienes creen ver en ellos cierta influencia del espíritu más experimental que Julian Casablancas lleva años desarrollando en The Voidz, su proyecto paralelo desde 2013, sobre todo en su sonido futurista y el uso de moduladores, vocoders y autotune.

Habrá que esperar a escuchar el resto del disco para comprobar si este arriesgado movimiento abre una nueva etapa para el grupo o si es solo una licencia juguetona de Casablancas.

Music, Fashion, Film

Charli XCX

Conquistó el verano de 2024 con Brat, un disco convertido en fenómeno. Ahora, la cantante británica regresa dos años después con Music, Fashion, Film.

El álbum, que se publica el 24 de julio, pretende ser la antítesis de ese disco color verde vómito de electropop. Y aunque los tres adelantos (Rock Music, SS26, Wink Wink) no parecen acercarse a ese álbum de rock puro con el que Charli amenazaba, sí que se aprecia un cambio en ella. "Ya no soy una chica mala, lo prometo", dice irónica en una de estas nuevas canciones.

El disco, que cuenta con el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese en la portada, es una oda a los tres pilares de la artista. Aún está por verse, pero si en el anterior se labró una reputación de fiestera incorregible, aquí parece querer dejar ver otra de sus muchas personalidades.

Petal

Ariana Grande

Los fans ya están más acostumbrados a escucharla en la gran pantalla que en el estudio de grabación debido a su brillante aparición en Wicked, pero Ariana Grande parece lista para volver a la música.

Lo hará el próximo 31 de julio, con la publicación de su octavo disco, Petal. El único adelanto que hemos podido escuchar Hate That I Made You Love Me, una balada pop y R&B que reflexiona sobre las relaciones y la fama.

Su portada en blanco y negro, donde aparece sonriendo, ya anticipa una era mucho más luminosa. Ojalá sea también similar a la de sus mejores álbumes: Thank u, next (2019) o Sweetener (2018).

Frozen Charlatan

Jack White

Fiel a su estilo impredecible y su espíritu independiente, Jack White golpea de nuevo con su séptimo álbum de estudio en solitario: Frozen Charlatan, cuya portada luce una tétrica escultura diseñada por el propio artista.

El disco, que se publicará el 10 de julio a través de su sello Third Man Records, mantiene la racha creativa del músico, ex vocalista de The White Stripes, tras publicar el notable No Name en 2024.

Grabado en Nashville junto a su banda de directo, el álbum promete trece canciones de intenso rock and roll impregnado de blues y psicodelia. Sus tres adelantos (G.O.D. and the Broken Ribs, Derecho Demonico y el hipnótico single Dollar Bill) dejan claro que el músico ha vuelto a las guitarras afiladas que lo encumbraron.

Massive Champion

Getdown Services

Se llaman a sí mismos la mejor banda de Reino Unido y, aunque son todavía unos grandes desconocidos fuera de allí, el anuncio de su tercer disco —que se publicará el 14 de agosto— bien merece atención.

El dúo formado por Ben Sadler y Josh Law ya se ha ganado su reputación en el circuito underground británico gracias a sus letras satíricas y osadas sobre la precariedad moderna y el absurdo del día a día, a las que siguen apelando en este disco, al menos en sus primeras canciones (I Can't Die Like That, The Radiator).

Su post-punk electrónico con influencias funk es bailable, pegadizo y divertido, algo no tan habitual en el género, y menos teniendo en cuenta que en vez de cantar, recitan (spoken word).

La monotonía no es lo suyo, y aunque no tengan aspiraciones de llegar mucho más lejos, habrá que esperar a ver si este nuevo trabajo los saca definitivamente del anonimato. De momento, en España, presentarán Massive Champion en agosto, en el festival Canela Party de Torremolinos.

Lost weekend

Phoebe Bridgers

Lost Weekend es el título elegido por Phoebe Bridgers para firmar su esperado regreso en solitario, seis años después del aclamado Punisher (2020).

La compositora, una de las voces más respetadas de su generación, no ha estado de brazos cruzados durante este tiempo: en 2024, junto a su banda boygenius, recogió tres premios Grammy gracias al disco The Record (2023).

Ahora vuelve a caminar sola en un álbum que gira en torno a la memoria, el aislamiento y el desgaste de las relaciones modernas. Por su primer adelanto ya publicado, Lost Boys, es muy probable que la californiana siga fiel a su estela folk y viendo lo bien acompañada que está en la composición, los arreglos y la producción —contando con talentos como Alex G, Bo Burnham y Jack Antonoff—, el proyecto apunta a estar a la altura.

Thrasher

Brandon Flowers

Hace más de una década que el líder de The Killers no sacaba material en solitario. El último fue The Desired Effect (2015), un álbum de synth-pop ochentero que lo consagró como uno de los grandes frontman de la década de los 2000.

Ahora publica Thrasher, un disco inspirado en su infancia en el pequeño pueblo de Nephi (Utah). Su primer sencillo, titulado Plans, una balada con un sonido clásico e instrumentación acústica muy tradicional del country, género sobre el que girará todo el álbum.

A pesar de este viraje hacia el sonido vaquero, Flowers ha asegurado que no ha abandonado el rock ni los sintetizadores con The Killers, banda con la que sigue girando. "Esto no soy yo huyendo del rock and roll. No quiero reemplazar mis viejas canciones. Simplemente encontré espacio para más". El disco se podrá escuchar el próximo 21 de agosto.