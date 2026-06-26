El nuevo disco de los Rolling Stones, canción a canción: el rock y blues de sus Satánicas Majestades no envejece

Tras haber pasado casi veinte años sin material nuevo antes de su resurrección con Hackney Diamonds (2023), los Rolling Stones han vuelto a coger carrerilla. Solo tres años después de aquel regreso, la banda británica vuelve a la carga con un nuevo disco: Foreign Tongues, que se publicará el próximo 10 de julio.

Un álbum clásico, con el rock y el blues que los músicos británicos han admirado y mamado desde siempre como marca de la casa, y producido por Andrew Watt, encargado de revitalizar la carrera de otros grandes veteranos, como Elton John, Paul McCartney e Iggy Pop.

Es probable que ninguna de estas nuevas composiciones vaya a revolucionar su vasta carrera, pero seguir presenciando a unos octogenarios como Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood hacer lo que mejor se les da es ya un acontecimiento y un privilegio.

Mick Jagger, Keith Richards y Roonie Wood. Foto: Universal.

No está claro si los Stones girarán con el disco, debido a la severa artritis de Richards, pero parece que está entre sus planes. Por el momento, nos quedan sus canciones: las recorremos una a una.

1. Rough and Twisted

Como ocurrió con Hackney Diamonds y 'Angry', el disco arranca con una de sus mejores canciones. Lo hace con un blusero riff de guitarra eléctrica que homenaje a Muddy Waters, a quien aluden de soslayo en una letra que, según han asegurado los músicos, va sobre una mujer traicionera: "All you feed me was just rancid rice and bones. All I drank was muddy water" / "Todo lo que me dabas de comer no era más que arroz rancio y huesos. Todo lo que bebía era agua turbia". Una fantasía de blues.

2. In The Stars

El toque pop del disco lo da esta canción, que remite a los Stones más ochenteros. El videoclip juega además con una fantasía temporal —algo tendrá que ver la IA— en la que la banda aparece rejuvenecida junto a actores y músicos jóvenes, en un guiño al espíritu colaborativo del grupo y a su esplendor de finales de los sesenta y primeros setenta.

3. Jealous Lover

Un rhythm & blues contemporáneo con un ligero poso funk, con Mick Jagger al frente y sus habituales quejidos, que al sumar los teclados de Steve Winwood —viejo aliado de la banda— gana un toque todavía más de sensualidad.

4. Mr. Charm

El toque socarrón y con dardo incluido lo ofrece este boogie-woogie, donde Jagger seduce a una mujer rica y admite que, si bien alguna vez soñó con recorrer Marte, ahora prefiere quedarse en casa a "hacer anagramas y soltar epigramas". Una alternativa mucho mejor que lanzarse al espacio con el "magnate loco, Mr. Musk".

5. Divine Intervention

A sus 80 años, los Stones prefieren seguir bailando en las llamas. Una celebración al apocalipsis contemporáneo que nos consume, preocupa y paraliza. En la canción, Jagger confiesa: "En medio de la oscuridad, le pregunté a una vidente: '¿Cuál es mi futuro?'... Bueno, vomitó”. Así que han preferido seguir ignorándolo.

6. Ringing Hollow

En una canción de amor dedicada a Estados Unidos no podía faltar el country. A Richards y Jagger, amigos desde la infancia, siempre les fascinó Hank Williams. Nunca quisieron imitarlo, pero sí rendirle homenaje. Y aquí, siempre a su manera, lo consiguen.

7. Never Wanna Lose You

Al anunciar la participación en el disco de Robert Smith, vocalista de The Cure, esperábamos un toque más oscuro o más protagonismo del músico británico. Sin embargo, en esta canción pop-rock con un bajo funky, su presencia se limita a los sintetizadores y a unos coros prácticamente difuminados. Una pena.

8. Hit Me In The Head

El disco nos regala una última joya: la presencia de Charlie Watts, fallecido en 2021, rescatando material de una de sus últimas sesiones de grabación. “Lo hicimos en Los Ángeles con Charlie, y es muy rápido, como un punk rockero”, cuenta Jagger. Un trallazo directo y veloz donde la banda rinde homenaje a su amigo y batería. De hecho, el propio Keith Richards ha confesado que, durante los conciertos, todavía siente que Charlie está ahí detrás de él, marcando el ritmo.

9. You Know I'm No Good

Una inesperada y convencional versión de una de las grandes canciones de Amy Winehouse, artista con la que los Stones compartieron escenario en 2007 en el Festival de la Isla de Wight. La voz de Winehouse es incomparable con la de Jagger, quien le aporta un toque más punk que soul a la canción, pero se le perdona por el simple amago de traerla de vuelta.

10. Some Of Us

Jagger le cede el micrófono a Richards para esta balada donde, por primera vez en unos 50 años, vuelven a compartir la voz principal. La pareja no cantaba a dúo desde 1976 con Memory Motel. Un hito del disco. Además, la canción es una versión renovada de una maqueta de mediados de los 80 titulada Some of Us Are on Our Knees, compuesta para el álbum Dirty Work (1985), pero nunca se grabó ni se publicó oficialmente.

11. Covered In You

Otro dardo, esta vez más velado. Mientras Paul McCartney, otra de las colaboraciones estrella, toca el bajo, Jagger dice despertarse "harto de todos estos autócratas que parecen reproducirse como un enjambre de ratas sucias con sus misiles en exhibición". Nunca menciona a Trump por su nombre, pero el mensaje queda claro.

12. Side Effects

A los Stones también le pasan factura los efectos secundarios de la vejez y de los excesos. En este tema, Jagger nos mete de lleno en el infierno de dejar los vicios y reflexiona sobre el alto costo personal que conlleva la recuperación y los constantes recuerdos del pasado.

13. Back In Your Life

La pieza más larga del disco, que incluye un largo solo de guitarra de Ronnie Wood al que Jagger da paso cariñosamente con un "Come on, Ronnie". Según aseguró el propio Wood en el programa de Jimmy Fallon, originalmente este solo duraba 9 minutos; una improvisación que le nació de la tristeza y los sentimientos el mismo día que murió Brian Wilson.

14. Beautiful Delilah

Los Stones vuelven a sus raíces más puras con esta versión del clásico de Chuck Berry, contando además con Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) al bombo. Un homenaje enérgico que demuestra que el viejo rock and roll les sigue corriendo por las venas. Un gran cierre.