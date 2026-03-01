Rosalía revoluciona los BRIT con su actuación de 'Berghain' con rave, orquesta y Björk

La cantante española Rosalía revolucionó este sábado la gala de los premios BRIT en Mánchester con su espectacular actuación de 'Berghain', donde estuvo acompañada de una orquesta, bailarines y la artista islandesa Björk.

Un habitáculo cuadrado en el centro del escenario del Co-Op Live de Mánchester fue la escenografía elegida por la artista catalana para interpretar por primera vez en directo el que fue el primer sencillo de su álbum 'Lux', pero con una versión diferente a la habitual, casi ravera.

A golpe de violines, Rosalía debutó en la cita musical británica sin su ya característico halo, vestida con un angelical atuendo blanco y arropada por una orquesta, como en el videoclip, comenzó a cantar operísticamente en alemán para después entonar sentidos versos en castellano.

Pero lo que terminó de dejar sin palabras al público de los BRIT fue la aparición sorpresa de Björk para cantar su parte de la canción, esa frase lapidaria de "La única forma de salvarnos es con intervención divina" que dio paso a la traca final que tenía guardada la catalana.

Haciendo honor al título de la canción, Rosalía convirtió el escenario en el famoso club berlinés y montó su propia rave junto a un grupo de bailarines, con movimientos espasmódicos y una base electrónica del estribillo.

La artista catalana encabezó el cartel estelar de actuaciones de esta 49 edición, junto con Harry Styles -en su vuelta a los escenarios tras una pausa de tres años-, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X o un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams.

Rosalía en la alfombra roja de los BRITS. Foto: Europa Press / Andy Von Pip / Zuma Press.

Rosalía ganó además la estatuilla ámbar de Artista Internacional del Año frente a una fuerte competencia, con el puertorriqueño Bad Bunny, además de otras grandes estrellas como Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator.

La presencia de Rosalía en los BRIT levantó una enorme expectación entre sus seguidores desde su anuncio, pues desde que publicó 'Lux' en noviembre ha limitado mucho sus apariciones públicas y la de Mánchester será previsiblemente la última actuación en vivo que ofrezca antes del inicio de su gira mundial, que arrancará en Lyon (Francia) el próximo 16 de marzo.