Love of Lesbian anuncia un parón tras 25 años de carrera: "Es hora de bajar el telón por un tiempo"

El grupo barcelonés Love of Lesbian ha anunciado este viernes un parón temporal tras 25 años de actividad ininterrumpida cuando finalice su calendario de conciertos en 2026: "Hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo".

Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén", ha asegurado la banda liderada por Santi Balmes en un comunicado en forma de vídeo en sus redes sociales.

"Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo. No es un adiós, pero sí un hasta pronto de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido".

February 27, 2026

Han asegurado: "Antes de que las luces se apaguen, queda una última travesía por delante. Un brindis transversal por todo lo que fuimos, somos y seremos. Nuestro Ejército de Salvación volverá a desfilar por última vez".

La banda ha explicado que comenzará en marzo con conciertos en diferentes auditorios y festivales de ciudades de México y luego participarán en festivales como el Sonorama Rivera de Aranda de Duero, SanSan de Benicàssim o Noches del Botánico de Madrid, así como en el 150 aniversario de Damm en Barcelona.

La banda ha asegurado que "la travesía se extenderá con próximas fechas en España, Sudamérica y Europa" para despedirse de su público.

"Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio. Buscadnos en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales. Hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar. Nos vemos en el último verso", asegura la banda.