Muere el cantante de rock Brad Arnold (47) de 3 Doors Down: padecía un cáncer de riñón en fase avanzada

El mundo del rock se despide de Brad Arnold. El carismático líder, vocalista y alma creativa de la banda de Misisipi 3 Doors Down, ha fallecido a los 47 años.

La noticia se ha revelado a través de un comunicado en el que la banda ha confirmado el deceso del músico, donde anunciaban que el artista había fallecido "en paz" y "acompañado por su querida esposa Jennifer y su familia".

Brad fue diagnosticado de cáncer en la primavera de 2025. El propio artista lo hizo público en un vídeo en redes sociales el pasado 7 de mayo de 2025, cuando comunicó que le habían detectado un carcinoma renal de células claras en fase 4 que se había extendido al pulmón.

Nacido en 1978, Brad creció en Escatawpa, un pueblo pequeño de Misisipi, donde empezó a interesarse por la música siendo muy joven junto a sus amigos Matt Roberts y Todd Harrell, con los que más tarde formaría 3 Doors Down.

Ya en el instituto empezó a compaginar la batería con el canto y escribía letras en clase. De hecho, uno de los mayores bits de la banda, Kryptonite, la escribió en una clase de matemáticas con tan solo 15 años y sin imaginar que años después le cambiaría la vida.

El salto a la música profesional llegó a mediados de los años 90, cuando con esos mismos amigos montó la banda y empezaron a tocar en fiestas y bares locales.

El auge de 3 Doors Down

Tras lograr reproducir su tema Kryptonite en una radio local de Biloxi, pronto se convirtió en una de las más solicitadas de la emisora, llamando la atención de discográficas y siendo el sencillo de su primer álbum, The Better Life, con el que se catapultaron a la fama.

Kryptonite llegó al número de 3 del Billboard Hot 100 y pasó semanas en el número 1 de las listas de rock de EE UU, convirtiéndose en uno de los grandes temas del año 2000.

De hecho, su álbum The Better Life escaló al top-10 de Billboard y vendió más de siete millones de copias solo en EE UU, consolidándoles como una de las bandas más exitosas de principios de siglo.

Su éxito se mantuvo luego con temas como Loser, When I'm Gone y Here Without You, con la que llegaron al número 5 del Hot 100 en 2003, acumulando cientos de millones de reproducciones.

En lo personal, Brad tuvo una vida personal muy marcada por su familia. Tras su matrimonio fallido con Terika Roberts, en 2009 se casó nuevamente con su amiga de la infancia, Jennifer Sanderford.

Después del gran éxito de 3 Doors Down, Brad cayó durante años en el alcoholismo, hasta que en torno a 2014 decidió entrar en rehabilitación. A partir de ahí inició un camino de sobriedad vinculado a su fe cristiana.

Arnold es el segundo miembro fundador de la banda en fallecer, después de que el guitarrista Matt Roberts muriera por sobredosis en 2016.

Por el momento se desconoce si 3 Doors Down seguirá adelante tras el fallecimiento de su vocalista. Ya el pasado año tuvieron que cancelar su gira en verano debido al diagnóstico de Brad.