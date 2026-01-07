Muere el músico Antonio Smash, el visionario que sentó las bases del rock andaluz de los setenta

El músico Antonio Samuel Rodríguez (Sevilla, 1952), uno de los miembros fundadores de la banda de rock andaluz Smash, murió el lunes 5 de enero a los 73 años, a causa de un infarto, solo tres días después de su última actuación.

Conocido popularmente como Antonio Smash, el baterista fundó el grupo a finales de los sesenta, cuando solo tenía 17 años, junto al guitarrista Gualberto García y el bajista Julio Matito, a los que se uniría el guitarrista sueco Henrik Liebgott.

La SGAE lamentó públicamente la muerte del músico, socio de la entidad desde 1974, y subrayó su condición de “figura esencial” de la música española contemporánea. En su mensaje, la entidad destacó especialmente la grabación de El garrotín (1971), junto a Manuel Molina, como un “hito histórico” y “piedra angular del mestizaje entre rock y flamenco que acabaría definiendo el rock andaluz”.

Tras publicar los álbumes de estudio Glorieta de los lotos y We come to smash this time, la incorporación del cantaor Manuel Molina abrió la puerta a una fusión decisiva: de esa etapa nacieron El garrotín / Tangos de Ketama y Ni recuerdo ni olvido, trabajos considerados hoy germen del futuro rock andaluz.

Páginas especializadas y perfiles como “Noche andaluza homenaje al rock andaluz” recuerdan a Smash como “uno de los padres del rock andaluz y el flamenco‑rock”, pioneros en unir guitarras eléctricas, compases flamencos y psicodelia años antes de Triana, Las Grecas o Camarón.

Nacido en 1952, tras la experiencia con Smash formó en 1974 junto a Manuel Rodríguez el grupo Goma, y trasladó su producción a Madrid en 1976, para, entre otras cosas, grabar Pasaje del agua junto a Lole y Manuel, con los que colaboró en dos temas.

En 1987 se incorporó a Pata Negra como batería, bajista y compositor, y entre 1992 y 1998 colaboró con Kiko Veneno en grabaciones y varias giras.

No fue hasta enero de 2002 cuando sacó su primer disco en solitario, Jardín secreto, un álbum al que seguirían títulos como Balas de amor, Intronauta o No soltaré el timón, que reivindican su faceta de compositor y multiinstrumentista más allá de la etiqueta de batería de culto.

Hasta el final de su vida se mantuvo activo, en estudio y en directo. El pasado viernes se subió por última vez a un escenario, en el homenaje que tuvo lugar en la sala Even de Sevilla en recuerdo a Pedro G. Mauricio.