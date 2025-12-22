Muere el músico británico Chris Rea, autor de 'On the Beach' y del clásico navideño 'Driving Home for Christmas'

El músico británico Chris Rea ha muerto a los 74 años, informa EFE. Compositor, cantante y guitarrista, era conocido sobre todo por "Driving Home for Christmas", todo un clásico navideño con nada menos que 659 millones de reproducciones en Spotify, plataforma en la que Rea tiene actualmente 21 millones de oyentes mensuales.

También era el autor de "On the Beach", una canción compuesta en Formentera en los años 80, con una emblemática melodía de guitarra que se convirtió en un clásico del sonido chill out ibicenco.

Rea murió este lunes en un hospital tras "una breve enfermedad", rodeado de sus familiares, según el comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

Hace años había tenido problemas graves de salud: en 2000 le diagnosticaron cáncer de páncreas y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un ictus.

Christopher Anton Rea, conocido artísticamente como Chris Rea, nació el 4 de marzo de 1951 en Middlesbrough, Inglaterra, en el seno de una familia de ascendencia italo-irlandesa.

La música de Rea es una fusión sofisticada de pop, rock y blues, con ocasionales elementos orquestales, soul, góspel, jazz y música tradicional italiana e irlandesa. Su voz grave, combinada con su característica técnica de guitarra slide, crea una sonoridad inconfundible.

Él mismo afirmaba que casi todas sus composiciones comenzaban como temas de blues, aunque posteriormente fueran arregladas en otros estilos por exigencias discográficas.

Su trayectoria musical comenzó de manera relativamente tardía. A diferencia de muchas figuras del rock, Rea no tomó una guitarra hasta los veintiún años, inspirado por el sonido del blues del Delta del Misisipi y por el de Joe Walsh (miembro de The Eagles), algo que se refleja en muchas de sus composiciones.

Esta decisión transformó su vida: trabajaba en la fábrica de helados de su padre cuando decidió dedicarse completamente a la música, especializándose en la técnica del slide, que se convertiría en su sello distintivo.

Su primer gran éxito llegó en 1978 con "Fool (If You Think It's Over)", del álbum Whatever Happened to Benny Santini?, que alcanzó el puesto número 12 en Estados Unidos y le valió una nominación al Grammy como Artista Revelación. Sin embargo, paradójicamente, este éxito estadounidense no se replicó inmediatamente en el Reino Unido.

Durante los primeros años de la década de 1980, Rea mantuvo una difícil relación con su discográfica, que intentaba moldearlo como cantante pop mientras él se empeñaba en mantener su sonido de rock y blues.

El verdadero reconocimiento europeo llegó a mediados de los años ochenta. Los álbumes Shamrock Diaries (1985), con canciones como "Josephine", y especialmente On the Beach (1986) lo convirtieron en una estrella en Alemania, Holanda, Bélgica y el Reino Unido.

El tema homónimo "On the Beach", inspirado en la isla de Formentera, se transformó en un icono del verano y un referente de la música chill out.

Su cúspide comercial llegó con The Road to Hell (1989), su primer álbum número uno en el Reino Unido. Esta obra conceptual, inspirada en un atasco de tráfico y en una visión de su madre fallecida, aborda preocupaciones profundas sobre el deterioro ambiental, la corrupción y la crisis espiritual de finales de los ochenta.

La canción titular de aquel disco, dividida en dos partes y con casi nueve minutos y medio de duración, condensa la esencia del mejor Chris Rea.

Le siguió Auberge (1991), que también alcanzó el número uno, consolidando una racha de seis álbumes consecutivos entre los diez mejores del Reino Unido.

El proyecto más ambicioso de su carrera fue Blue Guitars (2005), un conjunto monumental de 11 discos compactos con 130 canciones originales que exploran diferentes estilos del blues: desde el blues africano hasta el de Chicago, Nueva Orleans, Luisiana, Texas, el blues celta e irlandés y el latino.

Su pasión por el automovilismo, especialmente las carreras de vehículos clásicos, permeó profundamente su obra. En 1996 escribió, produjo y protagonizó la película semiautobiográfica La Passione, una historia inspirada en su infancia trabajando en la heladería familiar y su fascinación por el piloto Wolfgang Von Trips y los Ferrari.

A pesar de sufrir un derrame cerebral en 2017 que afectó su movilidad, Rea continuó grabando y actuando. A lo largo de su carrera vendió más de 30 millones de álbumes en todo el mundo.