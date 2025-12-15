Rosalía estrena el videoclip de 'La Perla': esgrima, patines de hielo y un deportivo contra el desengaño amoroso

Rosalía, vestida de esgrimista en el videoclip de 'La Perla'

La cantante Rosalía ha estrenado este lunes el videoclip de "La Perla", una de las canciones más populares de su nuevo álbum, LUX.

Aunque ella no lo ha confirmado, esta canción de desamor y ajuste de cuentas generó muchas teorías sobre una dedicatoria a su ex, Rauw Alejandro.

El título “La perla” juega con el doble sentido: algo que parece valioso pero resulta dañino, y la expresión coloquial de “ser un perla” para alguien con conducta poco admirable.

Lo que sí ha afirmado la cantante es que se inspiró en la figura histórica de Santa Fabiola de Roma, una noble del siglo IV cuyo esposo era un hombre abusivo y adúltero.

En el videoclip, dirigido por Stillz, Rosalía aparece vestida de esgrimista, lista para plantarle cara a ese hombre "medalla olímpica de oro al más cabrón".

En las siguientes secuencias aparece conduciendo un deportivo, fumando y paseando por las calles de Los Ángeles.

También aparece patinando con un uniforme de hockey sobre hielo, y con un traje de adiestramiento canino, acompañada por dos perros.

Desde su lanzamiento, LUX ha sido recibido con elogios inmediatos por la crítica. Rolling Stone lo ha definido como “su propuesta más asombrosa hasta la fecha”, mientras que Pitchfork lo ha descrito como “una obra sincera de pop clásico vanguardista que atraviesa géneros, romance y religión”. Por su parte, AP News afirmó: “Si existe una gracia salvadora vanguardista en el panorama pop, está aquí”.

Tras el exitoso lanzamiento de LUX, ROSALÍA anunció su gira, LUX TOUR 2026, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena. La gira recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica, llevando a los escenarios la esencia de LUX, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

El álbum cuenta con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat junto al Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

LUX ha supuesto el debut comercial más fuerte en la carrera de ROSALÍA, alcanzando el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify —su segundo debut global en lo más alto de las listas— y logrando el mayor debut en streaming de la historia para una artista femenina en español en la plataforma.