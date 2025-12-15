Agorazein, el grupo de rap de C. Tangana, se reunirá diez años después en un concierto único en el Movistar Arena

Antón Álvarez, alias C. Tangana, en la 39 edición de los Premios Goya, donde obtuvo el premio al mejor documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' y mejor canción original por 'Los Almendros'. Foto. Sergio R. Moreno/Gtres

Tras su éxito descomunal en solitario con su proyecto El Madrileño y su reciente incursión en el cine como director del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, C. Tangana vuelve a sus orígenes en el rap reuniéndose con su banda Agorazein.

El grupo, del que también forman parte Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y DJ Fabianni, se reunirá diez años después de su último álbum publicado, Siempre, para dar un único concierto en el Movistar Arena de Madrid el 15 de noviembre de 2026.

"AGZ Siempre. 10 años después", indica la banda en un mensaje en sus redes sociales, en el que se informa que las entradas se pondrán a la venta a partir de este martes, 16 de diciembre, a las 12 horas.

Agorazein nace en Madrid hacia 2008 en torno a Antón Álvarez, entonces Crema y más tarde C. Tangana, cuando el disco autoeditado Agorazein comienza a circular en el underground local y le da nombre al colectivo. A su alrededor se consolida un núcleo estable de MC y productores que profesionaliza poco a poco lo que empezó como un grupo de amigos.

En sus primeros trabajos, Agorazein parte de un rap de base clásica pero con referencias pop y electrónicas poco habituales entonces en el circuito más ortodoxo.

La atmósfera de sus temas suele moverse entre la nocturnidad madrileña, las relaciones sentimentales y la precariedad cotidiana, con un pie en el rap de barrio y otro en la cultura digital global.

El gran salto llega con el LP conjunto Kind Of Red (2011), momento en que Agorazein se instala en la primera línea del nuevo rap español.

Cinco años después, el álbum Siempre (2016) cristaliza su madurez: un proyecto largo, cohesionado y emocional que adquiere un aura de disco generacional.

Después el colectivo se difumina como proyecto activo mientras sus integrantes se consagran por separado: C. Tangana hacia el pop de vanguardia con aires latinos y castizos, Sticky M.A. hacia un universo propio entre trap y R&B, y el resto entre producción, sellos y nuevos proyectos.

El concierto de Agorazein supondrá el regreso de C. Tangana a los escenarios desde finales de 2022. Tras el final de la mediática gira de El Madrileño, Antón Álvarez fue desligándose temporalmente de la música para centrarse en proyectos audiovisuales salvo por algunas colaboraciones esporádicas, como su reciente tema Droga junto a Mora.