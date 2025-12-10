El mundo de la música llora la pérdida de Robe, el poeta abrasivo del rock: "Siempre serás nuestro maestro"

Maestro, poeta, leyenda del rock y una voz generacional. Así han definido al músico Robe Iniesta, fallecido hoy a los 63 años, músicos, gente de la cultura y políticos que han querido rendir un último homenaje al artista extremeño.

"Desde que un día, con apenas 13 o 14 años nos fuimos a escondidas a un concierto tuyo, supimos que queríamos tener una banda y hacer nuestras canciones. Al día siguiente, faltamos a clase y, también a escondidas, hicimos nuestra primera canción", han asegurado Sanguijuelas del Guadiana, la banda que ha tomado el relevo de llevar a Extremadura por bandera.

"Seguiremos soñando con que algún día nos escuches, con conocerte y, sobre todo, seguiremos haciendo música imaginando tu voz en cada tema, pensados para ti. Porque más que un referente, siempre serás nuestro maestro".

La banda madrileña Alcalá Norte también ha querido rendir homenaje al músico extremeño.

"Gracias por ese puñado de canciones que nos dejas a las que aferrarnos para que la vida y el camino sean un poco más leves, cada vez que toque esta canción me voy a acordar de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio", ha asegurado la banda en X, recordando la influencia de la canción "Dulce introducción al caos" en su tema "Calle Elfo".

Como ellos, numerosos músicos, como Depedro, "Libre vivió y nos regaló su talento siempre, gracias Robe descansa en paz", o Viva Suecia —"Te llegó la muerte traicionera, Robe. Gracias por absolutamente todo. Descansa en paz, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón"—.

Guille Galván, integrante de Vetusta Morla, ha descrito a Robe como "la poesía en mayúsculas". "Nuestra educación sentimental devorada a pasos de gigante", señala en su mensaje de X.

Por su parte, El Kanka ha compartido una versión de uno de sus grandes himnos, "Si te vas", en su cuenta de Instagram.

Mikel Izal, que en más de una ocasión había confesado que su sueño era colaborar con Iniesta y que lo consideraba su gran referente musical, ha trasladado ahora ese sentimiento a un mensaje en Instagram, donde ha expresado su “cariño y admiración” por el de Plasencia.

"Estoy bastante seguro de que a Robe le importarían una mierda estos homenajes hechos por personas a las que no conocía. Era parte de su grandeza; vivir ajeno a su importancia y escribir como hablaba, desde las entrañas y desde una verdad incontestable: la suya".

Sidecars se ha unido a la despedida y lo ha hecho mencionando lo que la muerte de Robe Iniesta —y de Jorge Martínez— suponen para el rock español.

"No puede ser… También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto", escribían los madrileños a primera hora del miércoles al compartir en X un vídeo de su canción Si te vas..."Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables

Dani Martín ha dedicado un largo y muy íntimo mensaje a Robe Iniesta tras su fallecimiento, reivindicándolo como una figura clave en su vida y en la música. En él recuerda cómo, desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con Platero, Robe se convirtió en la banda sonora de su adolescencia.

"Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada casete, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?”, confiesa.

En ese mismo texto, el cantante subraya la admiración que siente por el músico y por la persona, y la profundidad del vínculo que ha construido con él a lo largo de los años.

“Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaban por oír? Te seguí por toda España, me acompañaste horas y horas, compartimos técnicos a los que siempre les pregunto por mi Robe, el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia. Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa. [...]Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto.”.