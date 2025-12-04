Rosalía anuncia la gira de 'Lux', con 8 conciertos entre Madrid y Barcelona

Rosalía, que ha revolucionado el final de 2025 con el lanzamiento de su álbum LUX, acaba de anunciar las fechas de su próxima gira en su cuenta de Instagram.

Son 42 fechas en 17 países, en un intenso tour internacional que comenzará en Lyon el 13 de marzo de 2026 y acabará el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico. Es la gira más ambiciosa de su carrera.

En nuestro país dará ocho conciertos: cuatro de ellos en el Movistar Arena de Madrid y otros cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los de Madrid serán los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril. En Barcelona actuará los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

La gira está producida por Live Nation, la mayor promotora de conciertos del mundo.

Las entradas para los conciertos se harán de manera escalonada en dos tandas con una hora de diferencia. Los del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11h en los mismos puntos de venta.

En su nuevo disco, la artista catalana rompe con el sonido urbano de Motomami y regresa al lirismo de Los Ángeles y El mal querer, cantando en 13 idiomas distintos y con numerosos arreglos orquestales, coqueteando con la música clásica sin renunciar a los ingredientes latinos y flamencos.

En el plano conceptual, Rosalía ha hilvanado un discurso de búsqueda espiritual y religiosidad que ha sido muy comentado por la opinión pública.

Después de la apertura de la gira europea en Lyon, Rosalía actuará en París (dos fechas), Zúrich y Milán, antes de los cuatro conciertos de Madrid. Antes de cantar en Barcelona lo hará dos noches en Lisboa.

Tras la capital catalana, tiene fechas programadas en Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

Ya en junio pondrá rumbo a Norteamérica: Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Sandiego y Oakland.

A mediados de julio comenzará su gira por Latinoamérica, con paradas en Bogotá, dos fechas en Santiago de Chile, otras dos en Buenos Aires, una en Río de Janeiro, otra en Giuadalajara, otra en Monterrey y dos en Ciudad de México, antes de cerrar la gira en la capital de Puerto Rico.

LUX fue grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco cuenta con una destacada lista de colaboradores, entre ellos Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, así como la Escolanía de Montserrat y el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana.

Desde su lanzamiento, LUX ha registrado el debut comercial más potente de la carrera de Rosalía y ha marcado nuevos hitos para la música en español a escala global, batiendo múltiples récords históricos en los principales mercados.

El álbum debutó en el puesto número 1 del ranking Global Top Albums de Spotify —convirtiéndose en el segundo debut global número uno de la artista— y logró el mayor debut de streaming de la historia en la plataforma para una artista femenina en español.



El disco ha dominado las listas de éxitos en varios continentes, reafirmando la posición de Rosalía como una de las artistas más influyentes e innovadoras del panorama musical actual.