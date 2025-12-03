Bad Bunny fue el artista más escuchado en España y en el mundo en Spotify en 2025

Bad Bunny fue el artista más escuchado del año en Spotify en todo el mundo, y también en España. Así lo ha desvelado este miércoles la plataforma sueca al compartir los datos de 2025.

'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta, mientras que en España ese honor recayó en 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial, pues sus temas fueron los más reproducidos en 2020, 2021 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift.

El lanzamiento del disco Debí tirar más fotos de Bad Bunny en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás de Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Taylor Swift, que también lanzó disco este año, The Life Of A Showgirl. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: 'Birds of a feather', de Billie Eilish; 'APT.', de Rosé y Bruno Mars; 'Ordinary', de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters y para Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.

Quevedo pisa los talones a Bad Bunny

En cuanto a los datos específicos de España, donde Bad Bunny ya reinó en 2022 y 2023, Spotify ha desvelado que por detrás del puertorriqueño aparece Quevedo, que se convierte así en el artista nacional con más reproducciones.

Myke Towers, que el año pasado fue el más escuchado en el país, es esta vez el tercero, por delante del también español JC Reyes y de Beéle. Les siguen Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V.

No aparece una mujer hasta la décima posición, que corresponde a Karol G, mientras que Aitana fue la artista femenina nacional con más reproducciones.

Entre las canciones más escuchadas en España, después de 'La Plena', aparece en segundo lugar 'Capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki; y en tercero, 'VeLDÁ' de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. 'Baile inolvidable' de Bad Bunny es cuarto y 'mi refe' de Beéle y Ovy On The Drums, quinto.

Después de Debí tirar más fotos, los discos más escuchados en Spotify España fueron Borondo, de Beéle, y Buenas noches, de Quevedo. La ciudad, de Alleh y Yorghaki, fue cuarto, y Nacer de nuevo, de JC Reyes, quinto.

El fenómeno de Lux de Rosalía llegó demasiado tarde para dejarse sentir en este resumen de 2025. La catalana fue la sexta artista femenina por reproducciones y fue superada incluso en el exterior, donde otros compatriotas tuvieron más escuchas.

El mallorquín Rels B fue otra vez el músico de más éxito fuera, por delante de Quevedo, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz y, en quinto lugar, Rosalía.