Investigan si Encarnita Polo, autora de 'Paco, Paco, Paco', murió por la agresión de un compañero en su residencia

La cantante y actriz española Encarnita Polo ha fallecido este viernes a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, "rodeada de cariño". La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar su muerte, ya que, según Efe, se produjo tras ser agredida por otro residente.

Se trataba de una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción Paco, Paco, Paco.

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado su hija "con un dolor inmenso" en un comunicado, donde ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

En este mismo escrito, su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".

Flamenco familiar

Polo nació en el barrio sevillano de Triana e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de 'Paco, Paco, Paco'. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus 'singles' más conocidos es 'Pepa Bandera'.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'.

En televisión también participó en el famoso programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.