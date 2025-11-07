Josetxu Obregón, nuevo director del Festival de Arte Sacro de Madrid

El violonchelista y profesor del Real Conservatorio de la Comunidad de Madrid Josetxu Obregón (Bilbao, 1979) asume la dirección artística del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Sustituye en esta función a Pepe Mompeán, que ha estado al frente de la cita musical desde 2016.

El instrumentista vasco, formado musicalmente en Alemania y Países Bajos, es un reputado intérprete de música clásica y barroca. A finales de los 90, fundó el conjunto La Ritirata, con el que ha desarrollado una brillante carrera jalonada por discos en los que acredita un esfuerzo constante por descubrir tesoros ocultos, de Boccherini, Caldara, Scarlatti...

En 2026, el festival, que se desarrollará entre el 29 de marzo y el 20 de abril, contará además con la participación especial del maestro William Christie, que vendrá a Madrid junto a su orquesta Les Arts Florissants, referente en la interpretación históricamente informada. Christie ofrecerá tres conciertos entre esos días.

La idea de la nueva dirección, amén de abrir el foco al exterior, es nutrir la programación ensembles radicados en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el festival pretende devolver el grueso de su actividad a las iglesias de la región, sin renunciar a complementar el programa con actuaciones en otros espacios.