Una Rosalía vestida de monja anuncia la fecha de salida de 'Lux', su nuevo disco

La cantante y música Rosalía acostumbra a revolucionar la industria musical no solo con sus fórmulas musicales atrevidas en las que mezcla de forma inaudita estilos, sino también en la estrategia comercial. Hace unos días ya hizo saber en pantallas publicitarias de la Plaza Callao de Madrid y de las calles de Nueva York el título de su nuevo disco, Lux, adelantando asimismo que vería la luz en noviembre.

Ahora, con el mismo modus operandi —pero esta vez eligiendo exclusivamente uno de los icónicos carteles luminosos de Times Square—, ha anunciado la fecha de publicación oficial: el próximo 7 de noviembre.

En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra "Lux" se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha "Noviembre 7".

Desde la publicación en 2022 del ecléctico Motomami y con excepción de algunas colaboraciones puntuales (Omega con Ralphie Choo, New Woman con Lisa, Oral junto a Björk o Normal con Carolina Durante), Rosalía había permanecido en un perfil bajo hasta el pasado verano, cuando se encontró el registro del nombre LUX como marca en la OEPM, el organismo oficial encargado de gestionar los registros de propiedad intelectual y marcas en España.

Es lo primero que se debe hacer al lanzar un proyecto musical y fue el mismo proceso que hizo con Motomami. Meses después, en una entrevista con la revista Elle, desveló que su cuarto álbum saldría este otoño.

En los últimos meses a Rosalía se la ha visto en desfiles de alta costura envuelta en gasas blancas y vestidos que evocan alas o hábitos litúrgicos, con joyería religiosa y crucifijos que apuntan directamente a que Lux encarna una nueva era "celestial" en su narrativa visual. Una imagen que se contrapone a aquella de Motomami, caracterizada por su fuerza y contemporaneidad.

La de Rosalia en Lux es una estética que, parece, vuelve a sus orígenes musicales. Recordemos que pese a lo mostrado en su álbum más reciente, repleto de atrevidas fusiones cargadas de modernidad, Rosalía proviene de una formación de conservatorio, confiando en una estructura clásica de la que salieron sus dos primeros discos: Los Ángeles (2017) o El Mal Querer (2018).

Más recientemente, estos últimos días la artista catalana ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto. La semana pasada compartió una partitura bajo el título Berghain, el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).

Está previsto que la cantante participe este lunes 20 de octubre por la tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora española, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.