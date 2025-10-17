La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira para 2026 con Amaia Montero como cantante

La Oreja de Van Gogh ha anunciado una nueva gira para 2026 que marcará el regreso de Amaia Montero como vocalista, tras casi dos décadas de ausencia y el reciente cierre del ciclo con Leire Martínez.

El tour, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao y recorrerá 16 ciudades españolas, representa un reencuentro muy esperado entre los fans y la formación original, aunque Pablo Benegas, guitarrista y compositor, no participará en esta etapa para dedicarse a su familia y nuevos proyectos.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", ha asegurado la banda en su cuenta de Instagram.

El tour comenzará en el Bizkaia Arena BEC!, y continuará por toda España con paradas en Madrid (28 y 29 de mayo, Movistar Arena), Albacete (6 de junio, Estadio José Copete), Murcia (13 de junio, Plaza de Toros), Sevilla (19 de junio, Live Sur Stadium), Fuengirola (27 de junio, Marenostrum Fuengirola), Gijón (10 de julio, Gijón Life), Donostia (31 de julio, Illumbe Donostia Arena), Santander (21 de agosto, La Virgen del Mar), Valladolid (27 de agosto, Pingüinos Arena), Valencia (4 de septiembre, Roig Arena), A Coruña (11 de septiembre, Coliseum), Zaragoza (9 de octubre, Príncipe Felipe), Barcelona (6 de noviembre, Palau Sant Jordi) y cerrará en Pamplona el 20 de noviembre, en el Navarra Arena.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 20 de octubre en la web oficial del grupo a partir de las 12:00 horas.

Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se ha pronunciado sobre el esperado regreso de Amaia Montero que, tras meses de conjeturas, el grupo confirmó este miércoles. El anuncio se dio a conocer justo un año y un día después de la salida de Martínez, que había sido la voz de LODVG desde 2008.

"Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada", ha asegurado la cantante en el programa de televisión 'El tiempo justo', que ha contactado con ella telefónicamente. "No es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia", remarcó Martínez.