Rosalía desvela su próximo disco, 'Lux', a través de una partitura y una impecable campaña de 'marketing'

Compositora, cantante y estratega, Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992) es una de las mentes más audaces de la industria musical internacional y el anuncio de su nuevo disco, Lux, que saldrá en noviembre, solo podía estar a la altura.

La aparición este miércoles en la plaza de Callao de Madrid (y en las calles de Nueva York) de lo que podría ser la portada del álbum ha sido la confirmación definitiva del regreso de la cantante catalana, tras una semana de pistas que han disparado la expectación de su inminente nuevo lanzamiento.

Han pasado tres años desde que Rosalía revolucionó la escena con su ecléctico y fundamental Motomami (2022), considerado por la crítica como uno de los grandes discos de la década y una referencia global en innovación sonora y visual.

Anuncio del nuevo disco de Rosalía, 'Lux'.

Con excepción de algunos singles colaborativos (Omega con Ralphie Choo, New Woman con Lisa, Oral junto a Björk o Normal con Carolina Durante), Rosalía había mantenido desde entonces un perfil musical más bajo hasta junio de este año, cuando los fans detectaron que la artista había registrado el nombre LUX como marca en la OEPM, el organismo oficial encargado de gestionar los registros de propiedad intelectual y marcas en España.

Es lo primero que se debe hacer al lanzar un proyecto musical y fue el mismo proceso que hizo con Motomami. Meses después, en una entrevista con la revista Elle, desveló que su cuarto álbum saldría este otoño.

Lo que podría parecer un descuido administrativo, en el caso de Rosalía —tan acostumbrada al escrutinio del público que aprovecha para capitalizarlo a su favor— revela más bien una estrategia de marketing calculada, en la que cada pista y cada detalle son piezas fundamentales en su juego artístico.

Si para la presentación de Motomami su imagen se basó en la fuerza —casco, cazadora de cuero, motos, tinte rojo—, con Lux ha transitado hacia la estética opuesta.

En los últimos meses a Rosalía se la ha visto en desfiles de alta costura envuelta en gasas blancas y vestidos que evocan alas o hábitos litúrgicos, con joyería religiosa y crucifijos que apuntan directamente a que Lux encarna una nueva era "celestial" en su narrativa visual.

Proveniente del latín, Lux significa "luz", una palabra cargada de simbolismo que parece guiar su nueva etapa. La artista, que recientemente cambió su foto de perfil por una imagen de halo luminoso, ha usado el término en mensajes como “Lux = Love” en redes sociales, sugiriendo que su próximo álbum explorará la relación entre la luz, el amor y la creación.

Todo apunta a que su nuevo álbum abordará la pureza y la espiritualidad desde una mirada artística, vinculando la iluminación con la inspiración y el acto mismo de crear.

A pesar de su capacidad para innovar y fusionar estilos, Rosalía nunca ha perdido esa esencial ligada al conservatorio, formándose durante años al piano y confiando en una estructura clásica de la que salieron maravillas como Los Ángeles (2017) o El Mal Querer (2018).

Buscando mostrar esa esencia, la artista ha colgado en Substack, plataforma de newsletters que ahora funciona como los blogs de los 2000, una partitura inédita titulada Berghain, como la mítica discoteca berlinesa, que muchos fans intuyen como el nombre de una de las canciones del disco.

Poco antes de publicarla, Rosalía fue fotografiada en una calle de París leyendo esa misma partitura, en una imagen que parecía espontánea pero que ahora coincide como otro movimiento calculado más dentro de su meticulosa estrategia artística.

Entre algoritmos y singles virales, esta partitura ha generado un auténtico fenómeno colectivo: intérpretes aficionados y profesionales han compartido en redes sociales sus propias versiones al piano, al violín y con otros instrumentos, tratando de descifrar el mensaje y la sonoridad de este primer adelanto.

La propia partitura parece encerrar el concepto dual del álbum. Mientras la primera parte responde a arpegios clásicos y a una atmosfera casi celestial, la segunda se acelera y se vuelve más electrónica, reflejando la tensión entre luz y oscuridad, la espiritualidad y la cultura de club, tan presente en artistas similares como Charli XCX.

Todavía habrá que esperar a noviembre para conocer el nuevo disco, pero este peculiar regreso confirma que la artista catalana sigue marcando el ritmo de la música actual.