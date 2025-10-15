Amaia Montero confirma su regreso como cantante de La Oreja de Van Gogh 18 años después

La cantante Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Así lo ha confirmado definitivamente la banda en un comunicado oficial en su página web: "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo".

"La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", apunta el comunicado.

Sin embargo, Pablo Benegas, compositor y guitarrista de la banda desde sus orígenes, no formará parte de esta nueva etapa.

"Pablo aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", señala el comunicado, firmado por Álvaro Fuertes, Haritz Garde, Xabi San Martín y Amaia Montero.

Después de casi 18 años, Montero volverá a los escenarios en una posible gira que celebra el 30 aniversario de La Oreja de Van Gogh. Su regreso llega tras aparecer en 2024 junto a Karol G en el Santiago Bernabéu, donde emocionó a miles de fans interpretando su mítica canción: Rosas.

Montero se separó de La Oreja de Van Gogh en noviembre de 2007, tras once años como vocalista y autora de algunas de las canciones más emblemáticas del grupo. La artista donostiarra anunció su salida a través de un comunicado en el que explicaba que había llegado el momento de comenzar una nueva etapa en su vida y emprender su carrera en solitario, describiendo su decisión como "la más difícil de su vida" y mezclada de “ilusión y miedo”.​

Aunque públicamente tanto Amaia como sus compañeros aseguraron que no había existido ningún conflicto interno, los medios de la época apuntaron a tensiones creativas y diferencias personales, especialmente entre la cantante y el guitarrista Pablo Benegas. Aun así, la despedida se planteó con cordialidad y respeto, y la banda continuó su camino con una nueva vocalista, Leire Martínez.

Justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez de la banda, La Oreja de Van Gogh ha confirmado lo que era un secreto a voces tanto para los fans como para la propia Leire, quien ya ha comenzado su proyecto en solitario.

La noticia más esperada del pop español es también agridulce. En redes sociales, hay quienes piden boicotear a la banda por haber dado la patada a Leire después de 17 años al frente, y quienes celebran la vuelta de Amaia, quien compuso algunas de las grandes canciones del grupo.

Leire Martínez, en una reciente entrevista con El Cultural, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido tras su salida de La Oreja de Van Gogh y fue clara sobre cómo afronta las críticas: "Hay otra gente que decide centrar su energía en el dolor, pero eso no me compete a mí. Eso no lo voy a poder controlar nunca, pero no me gustan las faltas de respeto. A mí me han llamado puta, estúpida, de todo estos últimos días. Claro que lo veo, pero, ¿qué valor le puedo dar a eso? Ninguno".

A pesar de la dureza de algunos comentarios, Martínez rehúsa considerarse víctima de esta rivalidad entre Montero y ella: "Es que yo no soy víctima. Las cosas pasan en la vida, la gente es la que me coloca en ese lugar, pero yo no soy víctima de nada".