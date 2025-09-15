Jamiroquai, primera banda confirmada del Icónica Fest de Sevilla 2026

Jay Kay, cantante de Jamiroquai, durante el concierto de la banda en el festival Río de Babel de Madrid el 2 de julio de 2023. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press

Jamiroquai, la célebre banda británica liderada por Jay Kay, es el primer nombre anunciado de la sexta edición del ciclo de conciertos Icónica Fest de Sevilla, en 2026.

El grupo de funk y acid jazz con toques de música disco y electrónica, responsable de éxitos imperecederos de los 90 y principios de los 2000 como "Cosmic Girl", "Virtual Insanity", "Canned Heat" y "Little L", actuará el 16 de julio del año que viene en la Plaza de España de la capital andaluza.

Antes de su concierto en Sevilla, este 6 de noviembre habrá otra oportunidad para ver a Jamiroquai en nuestro país: será en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en un concierto para el que aún quedan las últimas entradas a la venta.

Los dos conciertos forman parte de la gira internacional de la banda The Heels of Steel, que supone la vuelta de Jamiroquai a los escenarios tras seis años de ausencia.

Las entradas para el concierto de Sevilla costarán desde 75 euros más gastos de distribución, y saldrán en preventa en la web de Live Nation el 17 de septiembre a las 11 h. La venta general comenzará el 19 de septiembre a la misma hora, tanto en Live Nation como en Ticketmaster.

Jamiroquai se fundó en 1992 y desde entonces la banda ha publicado ocho álbumes de estudio, el último de ellos, Automaton, en 2017. Su palmarés incluye 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy y dos Récords Guinness, además de superar los 26 millones de discos vendidos y los 1.700 millones de reproducciones en Spotify.

Desde sus inicios, Jamiroquai definió un sonido reconocible por líneas de bajo funk, vientos orgánicos y voces soul, evolucionando hacia texturas disco y electrónicas.

A partir del impacto mundial de "Virtual Insanity" en 1996 y su icónico videoclip, el grupo alcanzó ventas multimillonarias y giras internacionales, convirtiéndose en una referencia de la música popular británica de los noventa y la década de los 2000.

Su líder, Jay Kay (cuyo nombre real es Jason Luis Cheetham), es famoso por su característico timbre de voz, sus espectaculares sombreros y tocados y su pasión por los coches de alta gama de marcas como Ferrari, Lamborghini y Aston Martin, afición que puede verse, por ejemplo, en el videoclip de su canción "Cosmic Girl".