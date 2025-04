Cuando la música se transforma en segundas oportunidades: diez años de “La Música del Reciclaje”

Impulsada por Ecoembes, siempre pensando en trabajar por un futuro sin residuos, nació en 2014 La Música del Reciclaje, una iniciativa que combina música, segundas oportunidades y cuidado del medioambiente.

Inspirada en la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay), su objetivo es transformar vidas a través de la música, ofreciendo a niños y jóvenes que enfrentan situaciones difíciles la oportunidad de formarse musicalmente y en valores, dándoles una segunda oportunidad a través del arte, la educación y el reciclaje.

Estos jóvenes se integran en una orquesta profesional y única, ya que está formada por instrumentos reciclados elaborados a partir de latas, sumideros, cajas de galletas... De esta forma, se conciencia a los más jóvenes de la importancia del cuidado del medioambiente, a la vez que encuentran en la música una manera de salir adelante a pesar de las barreras impuestas.

Es un proyecto que habla de medioambiente, de esperanza, de sueños, de ilusión… pero, sobre todo, de personas. "Nuestra orquesta es un pequeño símbolo, un testimonio real y esperanzador de lo que podemos llegar a conseguir como sociedad", afirma Víctor Gil, director musical.

Además, el proyecto cuenta con el apoyo de un Comité Protector que, presidido por la Reina Doña Sofía a través de la Fundación Reina Sofía, vela por salvaguardar, orientar e impulsar todas las actividades necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento del proyecto. Este comité está formado por un grupo de expertos procedentes de áreas tan diversas como la música, la pedagogía, la enseñanza, la industria mediática, el medioambiente o el ámbito jurídico y social.

10 años de segundas oportunidades

Desde su creación, la orquesta ha acogido a más de 250 jóvenes, permitiéndoles desarrollar habilidades musicales y artísticas que han cambiado su vida. Muchos de ellos han logrado acceder a conservatorios profesionales, cursos de especialización y programas avanzados de formación musical. A través de formación y conciertos, han demostrado que la música es una herramienta poderosa para la inclusión social y la superación personal.

Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, señala que "estamos hablando de un proyecto que comenzó hace diez años para demostrar que ni los objetos ni las personas son de usar y tirar, y que todos merecemos una segunda oportunidad. Nuestros músicos han sido los protagonistas indiscutibles: les hemos visto crecer, empezar a tocar un instrumento, profesionalizarse, e incluso enseñar a los más pequeños que se van sumando a nuestra orquesta".

Para celebrar su décimo aniversario, La Música del Reciclaje ha organizado una serie de actividades y conciertos conmemorativos, destacando un concierto solidario de Navidad que reunió el pasado mes de diciembre a la orquesta en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Este concierto, que contó con la participación de artistas como Iván Ferreiro y Miguel Ríos, así como con miembros de la Orquesta de Cateura, se convirtió en un homenaje a una década de esfuerzo y logros. Además, la recaudación de la venta de entradas y fila 0 fue donada a Aldeas Infantiles para ayudar a los afectados por la DANA.

Instrumentos reciclados

La orquesta se distingue por tocar instrumentos hechos de materiales reciclados. Actualmente, cuenta con más de 90, todos ellos fabricados por el luthier Fernando Solar, quien ha trabajado en su creación desde los inicios del proyecto hace 10 años.

Cada uno de estos instrumentos es único, hecho a mano a partir de materiales como latas, chapas, tapones de botellas, madera reutilizada y otros desechos. A través de su sonido, demuestran que la música puede surgir de lo inesperado y transformar la realidad.

"La primera vez que vi mi violín hecho de latas, no pensé que fuera a sonar. Sin embargo, aún con sus diferencias funciona a la perfección como si fuera uno normal", explica Paola, integrante de la orquesta.

Nerea, otra de las integrantes habla de que su instrumento "parece oxidado, con chapas y tapones de botellas a modo de teclas, pero su sonido me ha hecho ser mejor persona. Mis problemas no se van, pero con la música me resulta más fácil enfrentarme a ellos".

La orquesta saluda al finalizar una actuación. Foto: Ecoembes

"La Tarara", un himno transformado

En 2015, en el Auditorio Nacional de Madrid y en el marco del concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, la Orquesta de La Música del Reciclaje tuvo su primera actuación en solitario sobre un escenario. Para aquella ocasión, interpretaron "La Tarara" en una versión sencilla, marcada por la emoción y la ilusión del debut.

Diez años después, y tras varios arreglos musicales, los músicos han transformado la pieza inicial en una obra más compleja y enriquecida. Hoy, "La Tarara" no solo representa su evolución artística, sino que se ha convertido en un auténtico himno para la orquesta, reflejando su crecimiento y el poder de la música como vehículo de transformación.

"Una versión de 'La Tarara' mezclada con 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía, fue la pieza con la que, hace diez años, la Orquesta de La Música del Reciclaje empezó a caminar. Adaptar este tema fue idea de uno de nuestros profesores, y desde el primer minuto, a nuestros niños y niñas, les encantó. Empezamos haciéndola muy sencilla, con unos pequeños pizzicatos, y a los tres meses la estábamos tocando en el Auditorio Nacional de Madrid", afirma Víctor Gil, director musical.