Pablo Alborán anuncia su próxima gira mundial y estrena su primer single 'Clickbait'

Tras anunciar su retirada provisional de la música en abril de 2024, el cantante Pablo Alborán ha anunciado en sus redes sociales una gira mundial, que recorrerá numerosos países de América y Europa, así como las principales ciudades de España, en un tour que durará un año completo.

En España, su gira comenzará en mayo en Bilbao y terminará en julio en Coruña. También tocará en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga y Sevilla. El malagueño regresa a la música con el lanzamiento de "Clickbait", single que lanza un mensaje contundente sobre las fake news, los prejuicios y la obsesión por los likes.

Para el músico, "esta canción está dedicada a la gente que te quiere conocer más allá de lo que creen saber de ti. Es algo que le pasa a todo el mundo y todo el que tiene una red social lo vive, no es algo exclusivo de artistas o famosos. Espero que muchas personas se sientan identificadas y la canten y la disfruten conmigo".

El cantante quiso retirarse temporalmente de la música para escribir composiciones "sin presión" y dedicar tiempo a su familia y amigos. "Creo que es importante también descansar", señaló en su momento.

Además, reconoció que sus años en la música han sido de "mucho trabajo" y ahora necesita "barbecho" para "volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo también se pone", ha relatado en una entrevista en el programa El Hormiguero de Antena 3.

"Me apetece observar, me apetece estar, vivir también como espectador (...) Veo música en vivo porque necesito inspirarme, necesito estar con los míos y necesito escribir sin ningún condicionante. Y entonces eso requiere un tiempo, no sé cuánto", explicó.