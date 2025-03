La Bien Querida, cantautora: "Estamos rodeados de obras sobrevaloradas. Ahora lo que importa es el envoltorio"

¿Qué libro tiene entre manos?

De la vida mía, de Miquel Barceló. Lo estoy disfrutando mucho porque es mi artista vivo favorito.

El libro que más le ha 'autoayudado'.

Últimamente los de Liv Stromquist. Me ha tranquilizado saber que lo que me estaba pasando no era solo a mí, sino que es una cuestión del momento en el que vivimos: selfies, filtros, Tinder y capitalismo.

Si no hubiera sido cantautora, ¿qué hubiera querido ser?

Carpintera, tapicera, jardinera, artesana. Todo lo que sea trabajar con las manos se me da bien y me gusta.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

No soy especialmente monárquica pero me entretiene muchísimo la historia de la vida de las reinas de España. Me hubiera gustado conocer a Isabel I, la Católica, o a su hija Juana la Loca o a Juana de Austria.

¿Una canción/disco que se ponga en bucle estos días.?

Estuve viendo el Festival de San Remo y me encantó Lentamente de Irama.

En este nuevo disco se inspira en María Dolores Pradera.

Sí, me fascina su dicción.

Afirma también que es un disco autobiográfico. ¿Cómo ha cambiado en estos 15 años de carrera?

He cambiado, pero me sigo reconociendo cuando escucho mis primeras canciones. Es como si todas esas personas que he sido desde que soy pequeña siguieran latiendo dentro de mí.

Se reivindica todavía como artista indie. ¿Qué significa serlo hoy en día?

Ahora soy más indie que nunca, el nuevo disco lo saco con mi propio sello discográfico: Roma Records. No quiero dar lecciones de lo que es ser o no ser indie. Yo así me siento. Para mí indie son las cosas imperfectas, lo que no es manufactura, lo orgánico, los márgenes.

Le dedica una bonita canción a su hija, La estrella. ¿Cómo le cambió la manera de ver el mundo la maternidad?

Me enseñó a colocar las cosas importantes en el sitio adecuado y de la mano de mi hija he revivido también mi infancia y la preadolescencia. Cuando eres madre las probabilidades de que el mundo te haga daño se multiplican, pero me alegro de haber sido madre. Me hubiera gustado tener más hijos.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría que es la mejor que ha visto?

Me acuerdo de las primeras, como Perdidos y Los Soprano, que devorábamos. Me gustó mucho Heridas abiertas y The White Lotus.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Los que se quedan, de Alexander Payne, me chifló. Me angustian mucho las películas futuristas.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome Stendhal?

No hay mayor obra de arte que la naturaleza y lo único que se le acerca es la música clásica. Te diría que la Cueva de Pozalagua, que es un sitio alucinante y es obra de la naturaleza. Y cualquier sinfonía de Bach.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No soporto los photocalls y el postureo.

Una obra sobrevalorada.

Ahora estamos rodeados de obras sobrevaloradas porque lo que importa es el envoltorio. La industria discográfica y editorial no valora tanto el arte como las expectativas comerciales.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Espero que la mente humana se sirva de la IA para crear cosas nuevas pero que no mate la creación ni la imaginación humana.

España es un país…

Muy bonito. Me gusta el norte, el sur, el este y el oeste, pero por favor, hagamos algo con el tema de la vivienda, es angustiante ver cómo están los alquileres y los precios de las casas.