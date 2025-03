Muere a los 58 años Sergio Cisneros 'Kiskilla', exteclista de la banda Mägo de Oz

El músico y exteclista de Mägo de Oz Sergio Cisneros, más conocido como 'Kiskilla', ha fallecido este jueves a los 58 años en el hospital La Paz de Madrid tras "perder la batalla contra una terrible enfermedad respiratoria que lo aquejaba ya de tiempo atrás", ha informado el cantante José Andrëa.

Ambos fueron integrantes hasta 2011 del grupo madrileño de rock y heavy metal Magö de Oz, que también ha colgado un mensaje en redes en el que aseguran: "nuestro querido amigo ha dejado de sufrir y por fin ahora donde está no existe el dolor".

"Estos días en Madrid no para de llover y es que hasta el cielo llora su pérdida", añade el grupo musical en una publicación que se ha llenado de las condolencias de sus seguidores. "Ha sido un honor compartir contigo el camino de baldosas amarillas. Esperanos y ve organizando un último concierto para cuando lleguemos los demás".

"Sin duda ya está junto a su gran amigo Fernando Ponce de León allá en la eternidad, más que listos para entonar bellas melodías", ha escrito por su parte Andrëa, en referencia al que también fue flautista de la formación, fallecido en septiembre de 2024.

En los años en los que ambos estaban en Magö de Oz, el grupo realizó álbumes como la trilogía conceptual Gaia, con más importancia de violines, violas, flautas y teclados, una etapa en la que viajaron a Norteamérica para conocer de cerca la cultura indígena.

En 2011, el ahora fallecido salió de la formación de Txus di Fellatio junto al boliviano-español, con el que formó la banda José Andrëa y Uróboros y junto a otro ex integrante de Mägo de Oz, Pedro Díaz 'Peri'.

La banda madrileña, que lanzó su último disco Alicia en el metalverso hace justo un año, ya habían alcanzado un éxito notable con su álbum La leyenda de La Mancha (1998), pero fue con "Fiesta Pagana", aquella canción de su disco Finisterra (2000), con la que llegaron por primera vez a los oídos de millones de personas, pulverizando las expectativas que en España podía tener una banda de un género tan de nicho como es el heavy metal y sus derivados (folk metal, en este caso).

A medida que su éxito aumentaba, la banda empezó a levantar pasiones y opiniones contrapuestas por diferentes motivos. Y hasta hoy. O los amas o los odias. No hay más. "Y que no pare", confesó en una entrevista a El Cultural Txus di Fellatio, fundador de la banda, baterista y su principal compositor, siguiendo esa máxima que dice que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal.

Actualmente, la banda solo cuenta con Moha y Txus como los únicos miembros originales que siguen en la banda 35 años después de su fundación. Di Fellatio achacó a la lucha de egos las disputas con los antiguos miembros que han ido dejando la banda.

"En el arte no es posible la democracia. Está bien para gobernar un país, pero en un grupo, aunque las ideas son bienvenidas, al final hay alguien que tiene que decir si sí o si no. Eso es lo que normalmente jode a las bandas, que no suele haber democracia, pero es que esto es arte y no tiene nada que ver con la política ni con gobernar. Lo que hay que hacer en los grupos es gestionar el ego de cada uno y que todos se sientan importantes, pero siempre hay alguien, en este caso 'Moha' y yo, que somos los que decidimos si algo va o no va".

Aunque para esas disputas y desbandadas ha habido "otros motivos que no vienen al caso", el violinista de Mägo de Oz coincidió con el baterista en que "lo que pasa aquí tiene que ver con cómo gestionar tu empresa, porque al final eso es lo que es: tu empresa, tu trabajo".



Txus zanjó el tema con un símil futbolístico: "Al final las personas tampoco son tan importantes. Ayer jugó el Real Madrid. No estaban Cristiano Ronaldo ni Benzema, ahora hay otro que se llama Bellingham, pero sigue siendo el Real Madrid", dice quien precisamente jugó en su cantera de fúbtol sala antes de dejarlo por la música a finales de los 80.