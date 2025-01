Bad Bunny reconquista Puerto Rico a ritmo de salsa y 'dembow' en su nuevo disco, el más atrevido hasta ahora

En enero de 2023, Bad Bunny se vio envuelto en una fuerte polémica extramusical que consiguió dañar ligeramente la fama del artista latino más escuchado del mundo: una fan quiso sacarse una foto con el músico puertorriqueño y él le tiró el teléfono al agua. Un año después, el artista ha lanzado su sexto álbum de estudio: Debí Tirar Más Fotos. Paradójicamente, no es una disculpa ante las feroces críticas que suscitó el suceso, ha asegurado el músico en una entrevista para The New York Times, sino un recordatorio de que debe apreciar más los momentos, las personas que le rodean y el país que le vio nacer.

Cada vez más apegado a Puerto Rico, a donde ha regresado tras haber estado viviendo entre Nueva York y Los Ángeles, Benito Martínez Ocasio (Vega Baja, Puerto Rico, 1994) ha lanzado un álbum intrínsecamente ligado a sus raíces. Aunque Bad Bunny siempre ha sido el embajador más internacional de Puerto Rico, es la primera vez que el treintañero ha querido homenajear directamente a la cuna del perreo y la mina de oro de la música en español.

Solo de ahí han salido Myke Towers —el artista más reproducido en España en 2024, según Spotify—, Young Miko, Rauw Alejandro, Ozuna, Jhayco, Residente, Justin Quiles y Anuel AA. Si estos dos últimos sorprendieron apareciendo en uno de los mítines de Donald Trump, Bad Bunny mostró su apoyo a la demócrata Kamala Harris, quien presentó un plan enfocado en mejorar la economía de la isla, Estado Libre Asociado a Estados Unidos, y señaló públicamente al comediante Tony Hinchcliffe por referirse a Puerto Rico como "la isla de la basura" en uno de los actos de campaña del presidente electo.

No era la primera vez que el Conejo Malo se había dejado salpicar por temas políticos. Si en 2019 se unió a las protestas contra la corrupción del gobernador Ricardo Rosselló, este pasado otoño apoyó públicamente a Juan Dalmau, candidato independiente que intentó, sin éxito, derrocar en las urnas al Partido Nuevo Progresista de Jenniffer González, actual gobernadora de la isla, que aboga por la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como solución a todos los problemas económicos y sociales.

De ahí que la fama, tan explotada en su álbum anterior, nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023), haya pasado a un segundo plano para Benito, empeñado en demostrar que es "un millonario sin dejar de ser del barrio". "Este proyecto está dedicado a los puertorriqueños y puertorriqueñas del mundo entero", reza la portada del disco, que ha sido lanzado la noche de Reyes como un regalo para sus millones de seguidores.

Un disco "soñado durante años", asegura el artista en el comunicado de prensa, grabado íntegramente en Puerto Rico y con la compañía de músicos y productores puertorriqueños como Chuwi, Dei V, Omar Courtz, los Pleneros de la Cresta y RaiNao. Diecisiete canciones en las que Bad Bunny explora con audacia la salsa ("BAILE INoLVIDABLE", la canción más larga del disco), el dembow, la plena puertorriqueña (“Café Con Ron”) y el reguetón ("PERFuMITO NUEVO").

No hay rastro de la egolatría y la superficialidad que desprendía en las letras de su último álbum, donde exploró su lado más trapero e intrascendental, sino que se acerca a la frescura y la creatividad de Un verano sin ti (2022) y YHLQMDLG (2020). El tono confesional se mantiene pero, a diferencia de su anterior trabajo, en Debí Tirar Más Fotos es fácil encontrar el alma atrevida y disruptiva del joven puertorriqueño.

El disco funciona como un viaje, de "NUEVAYoL" directo a "PR", esa isla de la que "nadie quiso irse, y quien se fue, sueña con volver", canta el puertorriqueño en una de sus canciones más reivindicativas, "Lo que le pasó a Hawaii". "Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya / No sueltes la bandera, ni olvide el lelolai", denuncia.

No es baladí que Bad Bunny haya querido acompañar el disco con un cortometraje escrito y dirigido por él mismo, en el que, protagonizado por el veterano cineasta y actor Jacobo Morales, refleja ese Puerto Rico sin puertorriqueños, gentrificado y creado cada vez más al antojo del turismo y los estadounidenses.

Aunque es algo a lo que ya nos tenía acostumbrados —en septiembre de 2024 lanzó la canción "Una Velita", para conmemorar el desastre del tifón María que arrasó la isla en 2017— Bad Bunny se ha vuelto más político, pero no prescinde del gamberrismo deslenguado habitual y sigue dando oportunidad al perreo ("KlOuFRENS", "VOY A LLeVARTE PA PR", "EoO"). También incluye guiños que resultarán familiares, como ese "Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera" de Pau Donés, que el puertorriqueño rescata en "WELTiTA".

"La Mudanza", cuyo inicio recuerda al René de Residente, es el final perfecto para un álbum con el que el músico ha querido volver definitivamente a su tierra, sentar la cabeza. "Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo / De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo", canta el puertorriqueño, que demuestra de nuevo que sigue siendo el caballo ganador de la música latina.