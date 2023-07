Muere Randy Meisner, cofundador y bajista de The Eagles

Randy Meisner, el bajista, cantante y cofundador de la banda de rock estadounidense The Eagles, falleció el miércoles a los 77 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía, según anunció la banda en su página web oficial este jueves.

"Randy fue una parte integral de los Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda. Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, 'Take It to the Limit'", dice el comunicado.

The Eagles continúa en activo tras varios cambios de integrantes en varios momentos de su larga trayectoria. Meisner, que ya estaba retirado, se unió en 1971 a Glenn Frey (fallecido en 2016), Don Henley y Bernie Leadon, que fundaron la banda en Los Ángeles (California). El bajista y vocalista participó en álbumes clásicos de la banda como Eagles, Desperado, On the Border, One of These Nights y el célebre Hotel California, que contiene la canción homónima que es la más popular de la banda.

Meisner dejó la banda en la cima de su popularidad en 1977, poco después del lanzamiento de Hotel California, y fue reemplazado por Timothy B. Schmit. No obstante, fue introducido junto con el resto de miembros de la banda en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

Antes que Meisner, el guitarrista principal, Bernie Leadon, ya había dejado la banda por disputas internas en 1975, siendo sustituido por Joe Walsh.

Poco después de la marcha de Meisner, la banda se desintegró por desacuerdos y problemas con las drogas, aunque años más tarde volvieron a reunirse.

"Todo comenzó a terminar cuando empezamos a tomar limusinas separadas", dijo Meisner a la revista Rolling Stone en una ocasión, como recuerda la agencia Reuters.

Nacido el 8 de marzo de 1946 en Scotts Bluff, Nebraska, Meisner también se sintió abrumado por la presión, mientras se resistía a las solicitudes de sus compañeros de banda de tomar el centro del escenario para cantar "Take It to the Limit" en un concierto.

"Me gustaba estar fuera del centro de atención", dijo Meisner, según Rolling Stone. "Una noche en Knoxville, me quedé despierto hasta tarde y me dio gripe. Hicimos dos o tres bises y Glenn quería otro. Les dije que no podía hacerlo y nos peleamos. Ese fue el final".

Años más tarde, Meisner dijo que pidió reunirse con la banda para un espectáculo en Los Ángeles, pero se lo negaron, le dijo a Rolling Stone en 2008.

"Pensé que sería agradable sentarme con Timothy B. Schmit y cantar 'Take It to the Limit', pero prácticamente me dieron un 'no' de forma indirecta. No puedo culparlos. tienen que mantener su banda como está", dijo Meisner.

Antes de The Eagles, tocó el bajo para Poco, y también fue bajista y vocalista de la banda Stone Canyon Band, de Rick Nelson.

Tras abandonar The Eagles, uno de los grandes éxitos que Meisner tuvo en su carrera solista fue el tema "Hearts on Fire" de 1981.

En 2016 el músico atravesó por momentos difíciles después de que su esposa Lana Rae Meisner muriera de un disparo accidental mientras ella se encontraba cambiando de lugar un rifle dentro de la casa que ambos compartían en Los Ángeles.

The Eagles, actualmente formada por Henley, B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh y Deacon Frey, recientemente anunció su gira de despedida "The Long Goodbye", tras 52 años de historia juntos.

