Muere Harry Belafonte, el actor, cantante y activista 'Rey del Calipso', a los 96 años

El cantante, compositor y actor Harry Belafonte, conocido como el "Rey del Calipso", ha muerto a los 96 años, según ha informado The New York Times. Su fama explotó en los años cincuenta con la canción "Banana Boat (Day-O)", y fue durante toda su vida un activista por los derechos sociales y causas humanitarias.

Belafonte apareció en varias películas durante la década de 1950 y a principios de los sesenta colaboró con Martin Luther King en el movimiento estadounidense por los derechos civiles. Además, fue el impulsor en los años ochenta de la famosa canción solidaria "We Are the World", donde colaboraron numerosas estrellas de la música como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross, que consiguió recaudar millones de dólares para paliar la hambruna en Etiopía.

"Tengo que ser parte de cualquier rebelión que intente cambiar todo esto", dijo en una entrevista en el New York Times en 2001. "La rabia es un combustible necesario. La rebelión es sana".

Belafonte nació en Manhattan, Nueva York, en 1927, pero pasó su infancia en Jamaica, de donde era originaria su familia. En la primera etapa de su carrera fue apodado el "Rey del Calipso", el festivo género musical desarrollado en Trinidad y Tobago, que tiene su origen en las canciones que cantaban los esclavos africanos, y que arraigó en varios países de las Antillas caribeñas, como la Jamaica de Belafonte, donde se cantaba en inglés, aunque en otras partes de Centroamérica también tenía letras en español.

No obstante, aunque sus canciones fueron comercializadas con la etiqueta "calipso", en realidad algunas de ellas eran del género "mento", un estilo del folclore jamaicano. Es el caso de "Banana Boat Song", una canción tradicional jamaicana que cuenta la historia de unos trabajadores que, después de haber cargado un barco de plátanos durante la noche, esperan el pago para regresar a sus casas. Belafonte la popularizó con su versión de 1956, titulada "Banana Boat (Day-O)", la misma que fue usada por Tim Burton en una de las escenas más emblemáticas de su comedia de terror Beetlejuice de 1988, con todos los personajes bailando involuntariamente la canción alrededor de una mesa, tras ser poseídos por el fantasma Beetlejuice (Michael Keaton).

Otra de las canciones más populares de Belafonte es "Jump in the Line", composición de Lord Kitchener que el cantante grabó en 1961, y que también apareció al final de la mencionada Beetlejuice.

Además del género del calipso y del mento tradicional jamaicano, Belafonte interpretó otros géneros como el blues, el folk, el gospel, así como temas populares del cancionero norteamericano. Como actor, protagonizó Carmen Jones (1954), Island in the Sun (1957) y Odds Against Tomorrow (1959).

En un momento en el que la segregación racial era todavía muy acusada en Estados Unidos, Belafonte abrió camino al convertirse en una de las primeras personas negras a las que se permitió actuar en muchos locales nocturnos de lujo, una labor que también llevó a cabo con su faceta de actor de cine. En Island in the Sun, de 1957, su personaje contempla la posibilidad de tener una relación con una mujer blanca interpretada por Joan Fontaine, lo que desató amenazas de quemar salas de cine en el Sur de Estados Unidos. En Odds Against Tomorrow, de 1959, Belafonte interpretó un atracador de bancos con un compañero racista.

Belafonte apoyó numerosas causas políticas y humanitarias, como el movimiento anti-Apartheid —de hecho, coordinó la primera visita de Nelson Mandela a los Estados Unidos—, USA for Africa, y desde 1987 hasta su muerte fue embajador de buena voluntad de UNICEF.

A lo largo de su carrera ganó tres premios Grammy, uno de ellos en reconocimiento a toda su carrera, así como un Emmy y un Tony. En 1994, recibió la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos. En 2022 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en la categoría de 'Influencias tempranas', siendo la persona más longeva en recibir esta distinción.

