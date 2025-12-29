'Crónica de un suceso', cuando el tiempo vuelve a bailar

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Lotería del Niño 2026
Comprobar Cupón Diario
Sánchez excluido de los líderes de la UE
Exmujer de Koldo declarará ante el juez
Sumarios perseguirán a Sánchez en 2026
Trump y Zelenski ven la paz cerca
Guardia Civil maniatada ante los narcos
Prohibición pirotecnia y petardos
Joven países con mayor SMI de Europa
DGT triángulos en carretera
Albañila en España
Español en Alemania
Crisis Doña Manolita
Gonzalo Bernardos
Bajas en Navidad
Falta de mujeres en la obra
Reducir el daño de la resaca
Nutricionista, sobre los horarios de comida
Cirujano alerta sobre enjuague bucal
Cantante de verbena
Dueño de una frutería
Madre de familia
Empresario español en China
Español en Suiza
Vendedor de la Once
Pareja jubilada a los 30
Helena Rodero
Casas sin calefacción
Encender la calefacción
Karlos Arguiñano infancia
Iris, profesora en Dubái
Subida Ingreso Mínimo Vital
Jubilado compra excavadora
Hacienda te revisa
Vivienda en 2026
Vive en Mallorca y trabaja en Ibiza
Mejor mes solicitar jubilación anticipada
Profesora de secundaria salario
Acuerdo en junta de vecinos es ejecutivo
Joven elige profesión más demandada de España
Deducción vehículos eléctricos
Falta de trabajadores churrería
El vuelco en España es de centroderecha
Salario camarero
Calefacción en Navidad
José Elías supermercados
Policía local salario
Asesor fiscal advierte sobre Hacienda
Vigilante afectado por los alquileres
Jubilada comparte piso con 3 personas
Lourdes, madre de 11 hijos
Reforma de la casa
Abascal, el alpinista
Joaquín Sabina inversiones
Reparación ascensores dana
Renovables a precio de saldo
Retirada homologación balizas V16
José Elías economía España
Limpiadora inmigrante en España
Gasolinera low cost
Propietaria y gestora de 75 habitaciones
Recuperar vacaciones si enfermas
Guardias especiales de Navidad
Carnicero vasco, sobre las chistorras
Vive en Valladolid y trabaja en Madrid
Autónomo estalla por impuestos
Dueño lavandería autoservicio
DGT Patinetes eléctricos
Panadería más antigua de España
Pueblo de Burgos
Abrigo barato Kiabi
Transporte público Valencia
Problema agricultura España
Empresario de turrón
Compra de vivienda antes 2013
Descuento factura de luz
Mercadillo navideño en Málaga
Educador físico
Horarios supermercados Navidad
Zapatero versátil Carrefour
Dueño empresa compraventa oro
Funcionario de correos
Colección elegante Parfois
Mantener relaciones en el trabajo despido
Salario profesor español en Irlanda
Santiago Segura 36 horas
Precio calentador eléctrico invierno
Sueldo fontanero en España
Dueño negocio de videojuegos
Hostelero con 38 años de experiencia
Experto en finanzas hipoteca
Lara Álvarez infancia
Rutina Aitana
Abogado avisa sobre Hacienda
Inquilina en Barcelona
Dueño español de una pastelería en Andorra
Comerciante subida precio turrón
Pastor navarro jornada
Dueña de un bar prohibición niños
Ganador del Gordo
Casa Real llega al millón
Dueño lavandería autoservicio
Empleada del hogar interna
Indignación trabajo jóvenes
Española limpiando minas en Australia
Tributación regalos Reyes
Cápsulas para vivir
2 semanas extra permiso retribuido
Ganancias piso okupado
Indemnización coches achatarrados
Estantería barata Action
Profesor madrileño en caravana
Dueño de una churrería
Mueble de baño Lidl
Vestido perfecto Mango
Bolso elegante Primark
Dueño tienda de bicicletas
Rafael Ramírez en 'Crónica de un suceso', en Centro Danza Matadero. Foto: Juan Carlos Toledo

Rafael Ramírez en 'Crónica de un suceso', en Centro Danza Matadero. Foto: Juan Carlos Toledo

Danza

'Crónica de un suceso', cuando el tiempo vuelve a bailar

Este nuevo montaje de Rafael Ramírez convoca a Antonio Gades en el Centro Danza Matadero, convierte la memoria en presente y transforma la escena en un lugar donde lo sucedido vuelve a suceder. Una pieza que podría marcar época.

Más información: Muriel Romero, directora de la CND: "Soy una sacerdotisa: tengo que conseguir un ambiente armónico donde la gente se encuentre bien"

Publicada

Con Crónica de un suceso, el Centro Danza Matadero cierra un año en el que se ha erigido como el templo definitivo de la danza en Madrid y, casi sin duda, de España. No es una frase grandilocuente: es una constatación.

Los responsables tienen nombre y apellidos. María Pagés y El Arbi El Harti han levantado un espacio donde la danza no se programa, se piensa. Y donde el Ayuntamiento de Madrid, con Marta Rivera de la Cruz al frente del área de Cultura, ha entendido que la excelencia no es un lujo, sino una responsabilidad pública. Aquí la danza viene a quedarse.

El espectáculo propone un viaje que activa la figura de Antonio Gades como centro simbólico y motor escénico. Su pensamiento sostiene el concepto, su danza articula el relato y su legado respira en cada transición.

Una escena de 'Serenade'. Foto: Albiru Muriel

La dramaturgia se construye trazando un itinerario que enlaza tradición flamenca y escritura contemporánea. El lenguaje coreográfico cruza territorios clásicos y vanguardistas con naturalidad, evidenciando una herencia que se mantiene vigente. La visión de Gades —su ética, su audacia, su concepción del espacio— dialoga con la escena actual con una cercanía sorprendente.

El resultado ofrece una experiencia de fuerte impronta visual. La obra avanza con una lógica que conduce al espectador por capas de sentido. La voz de María Mezcle impulsa la atmósfera con una presencia envolvente; la guitarra de Isaac Muñoz organiza la arquitectura sonora; la percusión de Javier Rabadán marca el destino rítmico de la escena. El conjunto configura un paisaje que sostiene la acción y expande su alcance poético.

En el centro, Rafael Ramírez despliega un baile de integridad esencial. Su trazo corporal transmite decisión, claridad y una forma de pensamiento que se articula desde el gesto. La fidelidad a Gades se expresa a través de una continuidad estética que renueva el legado con rigor. Cada secuencia condensa una voluntad de presente: el cuerpo dice, el espacio responde, el tiempo se estira.

Por cierto, Ramírez no interpreta a Gades. Lo convoca desde su propia carne. Su baile es limpio. Diría que puro. Su visión es clara. Diría que precisa. No hay gesto superfluo. No hay adorno. No hay nostalgia. Hay decisión. Hay pensamiento corporal. Hay un cuerpo que no quiere gustar: quiere decir. Y eso, hoy, es revolucionario.

Alessandro Colonna y Asia Orlando, en un momento de 'Rasputín'. Foto: Jesús Vallinas

Crónica de un suceso plantea una lectura del flamenco como herramienta crítica. La escena se convierte en lugar de pensamiento, y la memoria en campo de acción. La figura de Gades aparece medida, traducida y actualizada, revelando una vigencia que interpela al hoy con nitidez.

Al concluir, permanece la sensación de haber asistido a un suceso con huella. La obra deja un sedimento que acompaña al espectador más allá del telón. Esta vez el viaje se realizó con Gades; vendrán otros nombres y otros mapas —¿Lorca?—, porque la puerta abierta por este proyecto anuncia continuidad.

Rafael Ramírez en 'Crónica de un suceso'. Foto: Soundglare

Rafael Ramírez en 'Crónica de un suceso'. Foto: Soundglare

Confieso que llegué buscando escenas. Fragmentos de una biografía conocida. Pasajes que confirmaran lo que ya sabía. Y lo que encontré fue otra cosa. Rafael Ramírez, proponiéndoselo o no, ha construido un espectáculo cinematográfico. Una poesía visual.

Centro Danza Matadero cierra la temporada con una pieza que podría marcar época. La escena se confirma como espacio de pensamiento, el flamenco como lengua del presente y la memoria como energía activa. Gades permanece en movimiento, y la ciudad lo recibe con una respuesta nueva.

Crónica de un suceso

Centro Danza Matadero. 27 y 28 de diciembre 

Dirección, coreografía y baile: Rafael Ramírez

Producción y contratación: Begoña Fernández Pellicer

Cante: Fabiola Santiago

Guitarra: Isaac Muñoz

Percusión: Javier Rabadán

Técnico de iluminación: Olga García AAIV

Técnico de sonido: Kike Cabañas

Diseño de iluminación: Rafael Ramírez

Fotografía: José Ángel Fernández de Córdoba, Juan Carlos Toledo y Ana Palma

Estilismo: Chio Lagana y Elvira Muha

Producción: Spain Flamenco Arts

Vestuario: Carmelilla SL, Emma Prieto, Jorge de Álvarez y Ángela Lozano

Más en Danza