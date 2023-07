Joaquín de Luz, triple salto mortal con la Compañía Nacional de Danza en el Festival de Granada

“No hay muchos escenarios en el mundo que tengan la particularidad de condicionar propuestas escénicas a su belleza. El Generalife es único. Queremos usar esa belleza y conjugarla con el espectáculo”. Así explica Joaquín de Luz a El Cultural su presencia en el Festival de Granada, donde presentará con la Compañía Nacional de Danza, el 4 de julio, un programa integrado por Apollo (de George Balanchine), A tu vera (Sara Calero y el propio director de la CND) y Heatscape (de Justin Peck).

“Es un programa que está muy pensado. Siempre hay un porqué en la programación que presento. Es el resultado de una progresión cronológica, estilística y, por supuesto, musical”. En definitiva, una propuesta dirigida a las emociones. “Creo que el público se irá bastante inspirado del Generalife”, añade el Premio Nacional de Danza 2016.

Dada la enorme personalidad del teatro granadino, el ex primer bailarín del New York City Ballet reconoce que no será el programa que irá al Teatro de la Zarzuela, un híbrido entre los proyectos América y Europa: “El planteamiento escenográfico en la Zarzuela será mucho más genérico: teatro clásico para la danza”, Apollo es la primera colaboración de Balanchine con Stravinsky y uno de sus primeros éxitos internacionales.

Presenta al joven dios y su llegada al mundo adulto de la mano de las musas de la poesía, del mimo y de la danza. Creado por Serge Diaghilev, se presentó en París en 1928. Heatscape, estrenado en 2015 por el City Ballet de Miami, está inspirado en el distrito artístico de la ciudad de Florida, Wynwood, y fusiona ballet y arte callejero. Los dos bailarines que aparecen sobre el escenario interpretarán también música del compositor ruso.

La novedad absoluta de la jornada vendrá de la mano de Joaquín de Luz y Sara Calero, coreógrafos de A tu vera, un montaje con música de Sabicas, Manolo Sanlúcar y Víctor Monje Serranito, entre otros, que aúna guitarra y movimiento: “Sara y yo nos enfrentamos a un gran reto. Se puede sacar la “verdad” del baile y de la música flamenca e introducirla en el código neoclásico. Vemos la danza y el arte de forma similar, viniendo de mundos distintos. Ha fluido bien. Ella es muy generosa aunque cree firmemente en sus ideas”.

En A tu vera, el flamenco es, según el director, el lienzo, la base y la esencia. “Tener músicos como Javier Conde y Pablo Martín Caminero es todo un lujo y algo muy diferente para los bailarines. No es lo mismo bailar con una orquesta en el foso. Sara ha sido muy clara a la hora de tratar la traducción y los tópicos. Lo ha afrontado desde la musicalidad y la humanidad. Todo ello está dando unos resultados muy gratificantes”, concluye De Luz, que se adelanta a pedir al gobierno que salga del 23-J que separe el ministerio de Cultura del de Deportes.

