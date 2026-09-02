El fenómeno global ‘SIX el Musical’ llega a España: las seis esposas de Enrique VIII revolucionarán Madrid

La Gran Vía madrileña se prepara para recibir uno de los acontecimientos teatrales más esperados de la temporada.

El próximo 17 de septiembre, el Teatro Gran Vía acogerá el estreno de SIX el Musical, la réplica oficial en castellano del fenómeno global que ha conquistado escenarios de Broadway y del West End londinense.

Escrito y estrenado originalmente en 2017 por Toby Marlow y Lucy Moss, este espectáculo revoluciona el género del teatro musical a través de una propuesta tan innovadora como audaz: un concierto de 80 minutos en el que las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra recuperan su voz y se convierten en las protagonistas de su propia historia.

Con pop explosivo, armonías electrizantes, voces potentes y la actitud irreverente de una girlband contemporánea, las reinas reescriben el pasado con estilo, energía y un desbordante sentido del humor.

Un fenómeno cultural

Reconocido con más de 35 premios internacionales -entre los que destacan dos Premios Tony, incluido el de Mejor Música Original- y nominado al Grammy, SIX ha demostrado una capacidad extraordinaria para conectar con las nuevas generaciones desde una mirada profundamente actual.

Un impacto que trasciende las tablas: el musical acumula más de 5.500 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

Muestra de la gran expectación generada en nuestro país es la acogida del primer single en español, Ex-Wives / SIX, presentado hace apenas dos meses y que ya roza los 2 millones de reproducciones.

Las seis 'reinas' de 'SIX el Musical' en un momento del espectáculo. Pamela Raith Photography

La versión española

La producción española corre a cargo de Julia Gómez Cora y Dmitry Bogachev, en asociación con Kenny Wax, Wendy y Andy Barnes, George Stiles, y con la colaboración del Grupo Smedia.

El reparto que dará vida a las seis reinas en Madrid está encabezado por Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Jane Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr.

La compañía se completa con Clara Rengel, Bárbara Dias y Flor Lopardo, que actuarán como alternantes dando apoyo a las protagonistas.

Para llevar a cabo esta réplica de la versión original, la producción cuenta con el equipo creativo internacional del musical: Toby Marlow (letra) y Lucy Moss (letra y dirección), Jamie Armitage (dirección), Carrie-Anne Ingrouille (coreografía), Emma Bailey (escenografía), Gabriella Slade (diseño de vestuario), Tim Deiling (iluminación), Paul Gatehouse (sonido), Tom Curran (orquestaciones) y Joe Beighton (supervisión musical).

Un momento de 'SIX el Musical'. Pamela Raith Photography

Un escenario emblemático

El espectáculo se representará en el Teatro Gran Vía (en el número 66 de la emblemática calle madrileña), un recinto histórico inaugurado en 1944 como cine y convertido desde 2004 en uno de los grandes referentes para las artes escénicas de la capital.

A partir del 17 de septiembre, el público español podrá comprobar por primera vez que la historia siempre tiene más de una versión y que, finalmente, ha llegado el momento de escuchar la de estas seis mujeres.