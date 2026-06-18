Davidsen, Bartoli, Jaho y Oropesa, invitadas de honor en la nueva temporada de Les Arts de Valencia

Jesús Iglesias Noriega, director artístico del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia ha presentado la programación de una temporada con cuatro producciones líricas propias. Estos espectáculos llegan coproducidos por teatros del calibre de L’Opera de Roma, La Fenice de Venecia, el Maggio Musicale Fiorentino y el Grande Théatre de Genève. A las cuatro óperas, que suponen una cifra récord en cuanto a la producción propia de ópera en la institución, se suma un amplio abanico de actuaciones musicales y escénicas.

La adaptación de Carmen de Bizet será el primer trabajo de Ted Huffman en la temporada, con Vasilisa Berzhanskaya encarnando el personaje y realizando una impactante visión de la obra que tendrá en el podio a Michele Spotti.

Damiano Michieletto realizará una disección psicológica, estética y brutal de Lohengrin de Wagner. Esta relectura que critica el fanatismo de masas contará con la dirección orquestal de Mark Elder y un reparto donde destacan nombres como David Butt Philip, Wolfgang Koch o Ricarda Merbeth,

Simon Boccanegra, una visión corrosiva del poder compuesta por Verdi, la adaptará Àlex Ollé como un espejo roto del presente: sociedades fracturadas, poder agotado e instituciones incapaces de reconciliarse. De nuevo Elder estará en el podio, mientras que el papel protagónico recaerá en George Petean.

Rafael R. Villalobos trasladará a la Cinecittá de los 40 La clemenza di Tito de Mozart para plantearnos si la clemencia es un acto de Estado o un dilema ético ante la soledad del poder. Antonio Poli encabeza el reparto bajo la tutela musical de Stefano Montanari.

Otras de las obras que se presentarán a lo largo de la temporada incluyen la versión en concierto de Ricardo Primo, de Händel; Nixon in China, la construcción del poder contemporáneo de John Adams; Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, que se presenta como una batalla contra la ley del Ancien Régime;Estética y massacre, la audaz colaboración con ENSEMS de Carles Prat y Oriol Pla, y la zarzuela La verbena de la Paloma, escrita por Tomás Bretón y que reinterpreta Nuria Castejón.

Aparte de la ópera, Les Arts y la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) volverán a ser un punto de interés con las batutas de Mikko Franck, John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, Cornelius Meister, Vasily Petrenko y el ya mencionado Sir Mark Elder. Se fajarán con partituras de Strauss, Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius.

Además, la OCV tendrá parte de su actividad fuera de Les Arts, pasando por Pollença, el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Úbeda y la Maestranza de Sevilla.

En el apartado de danza, Les Arts apuesta por el ballet, la danza española y la contemporánea, consolidando los Viernes de danza de la mano de compañías punteras. Así, se representarán obras como Les Ballets Espagnols de “La Argentina”; La leona de Olga Pericet, Le murmure des songes de Kader Attou y La mort i la primavera de Marcos Morau, o Norma de la Compañía Antonio Ruiz.

Además, Alba Castillo estrenará Estela en coproducción con Dansa Valencia y el Alto Ballet de Essen presentará El lago de los cisnes con la OCV en el foso.

Cinco citas imprescindibles se presentan para los amantes del Lied, con el estreno de artistas como Camilla Nylund, Georg Zeppenfeld, Sabine Devieilhe, Lawrence Brownlee y André Schuen.

Les Arts és Grans Veus reunirá a Cecilia Bartoli, con la estrella del piano Lang Lang, que realizarán un viaje del Barroco al fin del romanticismo. Franco Fagioli homenajeará a Farinelli, y la OCV acompañará a Lise Davidsen y Christopher Maltman en un monográfico de Wagner, y a Lisette Oropesa en una soirée belcantista.

La música antigua incluirá grandes intérpretes y formaciones historicistas en Les Arts és Barroc i Música Antiga con Lea Desandre y Thomas Dunford, Franco Fagioli, Maite Beaumont o Harmonia del Parnàs y Bruno de Sá, y títulos como Il martirio di Santa Teodosia, con Al Ayre Español, e Il trionfo del Tempo e del Disinganno con Il Giardino Armonico bajo la dirección de Giovanni Antonini.

Por último, habrá espacio para el flamenco con Yerai Cortés, la Zambomba Flamenca, Rancapino Chico, Lela Soto y Chano Domínguez y Antonio Reyes, además de jazz latino con Michel Camilo Trio y propuestas autóctonas en Les Arts és Músiques Valencianes.