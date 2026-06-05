El Primavera Sound cancela las actuaciones de Massive Attack, Bad Gyal y Doja Cat por la lluvia

Imágenes de la primera jornada de Primavera Sound en el Parc del Forum. Foto: David Zorrakino / Europa Press

El Primavera Sound tuvo que cancelar la pasada noche las actuaciones de Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal, previstas para la jornada del jueves, tras las lluvias caídas sobre el Parc del Fòrum, según ha informado el festival en un comunicado.

La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudiesen celebrarse con seguridad. La programación en el resto de escenarios se desarrolló según los horarios previstos, según el festival, incluyendo actuaciones de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].

Horas antes, las lluvias ya habían obligado a suspender las actuaciones de Alex G y Mac Demarco, si bien otros artistas sí pudieron actuar con normalidad.

Así, pese a la situación meteorológica, el público del Primavera Sound ha podido disfrutar de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara y Aiko el Grupo, entre otros.