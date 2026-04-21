El Teatro Real celebra a Janácek, Lorca y Wagner en su nueva temporada

Un momento de la ópera 'Tanhäuser' producida por el Teatro Real junto a la Ópera de Lyon. Foto: Agathe Poupeney | Ópera de Lyon

Promete el programa que ha preparado el Teatro Real para la próxima temporada 2026/2027. Anotamos 17 óperas con un estreno absoluto y cuatro en este espacio madrileño, la participación de tres compañías de danza en sendas producciones y un bien nutrido número de propuestas concertísticas, entre las que sobresale la que ofrecerá la Orquesta del Festival de Bayreuth con motivo del 150 aniversario del gran evento wagneriano. Todo ello lo ha repasado el director artístico del teatro Joan Matabosch, acompañado por Gregorio Marañón, presidente de la institución, y Gustavo Gimeno, titular de la dirección musical.

Dos centenarios serán los protagonistas en el apartado operístico. Por un lado, el de la muerte del insigne compositor checo Leos Janácek, fallecido en 1928 pero a quien ya se empezará a homenajear este próximo año con una de sus grandes obras maestras, Katia Kabanová. Será una coproducción del Real con el Teatro alla Scala de Milán y la Houston Grand Opera que contará con la dirección escénica de Christof Loy y Gustavo Gimeno en el foso.

"A Janácek lo admiro mucho por su instrumentación y la acumulación de ritmos melódicos dados por la prosodia del idioma checo que crea una atmósfera muy intensa", ha opinado Gimeno. "Es una ópera compacta, pide gran intensidad musical y psicológica".

El segundo centenario que se celebrará en el espacio madrileño será el de la inauguración de la generación del 27, uno de los grandes acontecimientos de la literatura española que tuvo lugar, a su vez, por el homenaje que hizo este grupo de creadores capitaneados por autores como Alberti o Lorca a la figura de Góngora en el 300 aniversario de su fallecimiento.

De uno de los principales textos de Federico García Lorca será, precisamente, la adaptación que ha preparado el Real junto al Teatro de la Maestranza en una producción de nuevo cuño. Se trata de Bodas de sangre, con música y libreto de Manuel Busto, que también tomará los mandos de la dirección musical, y dirección escénica de Bárbara Lluch. "El Real ha pasado en los últimos años de importar producciones a crearlas y exportarlas, aunque eso no quita que nos encante recibir grandes producciones internacionales", ha explicado Matabosch.

El mismo director artístico del Real ha querido relacionar temáticamente la obra de Janácek con el estreno absoluto lorquiano que acogerá el teatro. "Katia Kabanová, basada en la novela de Ostrovski, retrata ese mundo provinciano y brutal de la Rusia del siglo XIX, en el mundo sumido en la ignorancia en el que vive la protagonista, una mujer verdaderamente cruel, la acaba empujando al adulterio. Por otro lado, tenemos esa historia de instintos primarios y represión que es Bodas de sangre, en un mundo tan precario y salvaje como el que representaba el escritor ruso".

Todavía dentro del género lírico, encontramos en el programa dos clásicas adaptaciones de novelas del escritor francés Pierre-Augustin de Beaumarchais. Por un lado, Las bodas de Fígaro de Mozart, muchas veces considerada como una representación de la antesala de la Revolución francesa, en una coproducción del Real con la Metropolitan Opera de Nueva York con dirección escénica de Robert Carsen y Stefano Montanari al frente de la orquesta titular del teatro. Por otro lado, El barbero de Sevilla, compuesta por Rossini originalmente, en una coproducción con la Ópera de París que tendrá a Damiano Michieletto a cargo de la escena y Giacomo Sagripanti en el foso.

Una escena de la versión de 'El barbero de Sevilla' producida por el Real y la Ópera de París. Foto: Elisa Haberer

Verdi también está presente en la nueva programación, esta vez con su revisión de Simon Boccanegra arreglada tras la unificación de Italia, en un último intento de idealismo patriótico. La producción, hecha en colaboración con el Nuevo Teatro Nacional de Tokio y la Ópera y Ballet Nacionales de Finlandia de Helsinki, contará con la dirección escénica de Pierre Audi y Nicola Luisotti al frente de la orquesta del Real.

La nómina de títulos operísticos continúa con la coproducción con la Oper Köln del clásico pucciniano Manon Lescaut, con Nicola Luisotti acometiendo el apartado orquestal y Carlos Wagner como regista; Norma de Bellini, producida por el Real con Francesco Lanzillotta en la dirección musical y Justin Way al frente de la puesta en escena en la que encontraremos grandes voces del mundo belcantista como Lisette Oropesa; la coproducción junto al Teatro de la Abadía de He who loves beauty de Britten, Purcell y Dowland con libreto de Rafael R. Villalobos, quien será el encargado también de la dirección escénica, escenografía, vestuario e iluminación.

Un momento de la versión de 'Simon Boccanegra' que llegará al Real. Foto: Ilkka Saastamoinen

En versión concierto podremos disfrutar de las óperas Riccardo Primo, re d'Inghilterra, de Haendel, que se estrenará en el Real con Paul Agnew al frente de Les Arts Florissants; El castillo de Barbazul de Bartók, de la mano de Henrik Nánási y la Hungarian Radio Symphony Orchestra; Fedora de Giordano, a la que se enfrentará Daniel Oren liderando a la orquesta titular del Real, La Gioconda de Ponchielli, dirigida en lo musical por Marco Armiliato; el estreno en el Real de Mitridate de Porpora, con la batuta de Andrea Buccarella.

El mundo wagneriano conquistará el Real con dos citas muy señaladas. En primer lugar, la ópera Tannhäuser llegará en una colaboración con la Ópera nacional de Lyon en la que Gimeno liderará a la orquesta titular del Real. Por otra parte, como ya adelantamos al principio y ya fuera del género lírico, Pablo Heras-Casado tomará las riendas de la Orquesta del Festival de Bayreuth para enfrentarse a una selección de El anillo del Nibelungo.

El Teatro Real acogerá además El Mesías de Haendel y La pasión según san Mateo de Johann Sebastian Bach, dirigida por Teodor Currentzis.

En el campo de la danza, el Tanztheater Wuppertal Pina Bausch presentará la Consagración de la primavera coreografiada por Pina Bausch; el Alvin Ailey American Dance Theater ofrecerá una celebración de la cultura afroamericana y la Compañía Nacional de Danza presentará un programa de coreografías de George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.