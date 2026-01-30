Gregorio Marañón, reelegido como presidente del Patronato del Teatro Real

El Patronato del Teatro Real ha reelegido hoy, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, a Gregorio Marañón como presidente de la institución por un nuevo mandato de 5 años.

En nombre del ministro de Cultura, su secretario de Estado, Jordi Martí, ha indicado en la reunión que debía ser Marañón quien presidiera esta nueva etapa y así lo ha propuesto a los miembros del Patronato. Tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid y los demás patronos presentes y representados han apoyado la resolución, que ha sido aprobada por unanimidad.

Tras la votación, el presidente, que ha agradecido el constante apoyo de las tres administraciones y los patronos, se ha comprometido a poner “su mayor ilusión y esfuerzo” en la consolidación de los logros que han otorgado la relevante posición nacional e internacional alcanzada por el Teatro, siempre empeñado en su “ambición de excelencia y renovación permanente”.

Marañón ha querido subrayar la importancia para el proyecto de su director general, Ignacio García-Belenguer; el director artístico, Joan Matabosch, y el director general adjunto, Borja Ezcurra, así como la fidelidad del público, sustanciada en sus 17.000 abonados, y la implicación de 150 empresas patrocinadoras, 250 mecenas privados y 13.000 miembros de la Fundación de Amigos del Teatro.

“El Teatro Real es la única ópera europea en la que las aportaciones públicas no sobrepasan el 35% de su presupuesto, al que contribuye la sociedad civil con el 30% y el resto proviene de los ingresos generador por el propio Teatro, principalmente de taquilla”, ha indicado Marañón.

Su prestigio, ha dicho el presidente, “no ha dejado de crecer, figurando hoy entre las más importantes óperas internacionales, al lado de la Scala, el Covent Garden o las óperas de París, Viena y Berlín”, un modelo en el que es esencial la labor de sus 400 “excelentes trabajadores” y el desempeño de su “magnífica orquesta y de su espléndido coro” titulares.

Además, el Real está comprometido con la generación de diálogo en torno al desarrollo sostenible, un esfuerzo que se acaba de reconocer internacionalmente con el premio a Teatro Más Sostenible del Mundo de los Opera Awards, y su voluntad es no solo formar parte de una comunidad creativa sino ser inspirador y lugar de encuentro.

Martí ha señalado que “situar en la primera división” al Teatro Real, como está ahora, es “muy difícil” pero que Marañón lo ha logrado con un sólido proyecto cultural, presidido por la estabilidad y el consenso, y dando a su equipo autonomía en la gestión, unas garantías de buen hacer “complejas de encontrar”.

Marañón ha añadido ante el Patronato que el Teatro aspira siempre al crecimiento y la mejora, con la internacionalización, modernización y sostenibilidad como pilares de una labor presidida por su compromiso con la sociedad civil y que pone el foco en el desarrollo digital y audiovisual, a través de su plataforma MyOpera, y en su consolidación como espacio de referencia abierto a los niños y los jóvenes y a la diversidad.

Desde su incorporación en 2008 al patronato del Real -en el que desde su reapertura en 1997 se habían sucedido seis presidentes- Marañón ha dedicado su trabajo a la reforma del modelo institucional del Teatro Real, que debió afrontar justamente en aquel año la crisis económica con la drástica reducción de las subvenciones públicas, así como las dificultades y nuevos objetivos que planteó la pandemia.