El Gobierno declara Bien de Interés Cultural el Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes la declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento del Teatro de la Comedia y del edificio del Auditorio Nacional de Música, ambos en Madrid.

Esto supone, según Cultura, la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. La tramitación de los expedientes para obtener esta declaración se inició el pasado mes de julio, en el caso del Auditorio Nacional, y en el mes de septiembre, el del Teatro de la Comedia.

El Teatro de la Comedia de Madrid es obra del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos. Actualmente, alberga la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo estatal dependiente del Ministerio de Cultura.

El edificio responde al estilo de los teatros decimonónicos, con un diseño sobrio y una fachada de inspiración clásica. Su dependencia más significativa es la sala principal del teatro, con forma de herradura, escenario de madera y techo con pinturas de José Vallejo y Galeazo representando un cielo transparente con trampantojos de arquitecturas árabes en sus pechinas.

Ortiz de Villajos decidió emplear el hierro en su estructura y decoración, convirtiéndolo así en un ejemplo emblemático de la arquitectura de hierro madrileña.

El Teatro de la Comedia se inauguró el 18 de septiembre de 1875, hace 150 años, en la calle Príncipe de Madrid, en el Barrio de las Letras. Sus orígenes se encuentran en el coliseo que quiso construir el empresario de salas y fiestas Silverio López Larrainza en el solar de un patio de vecinos de su propiedad, situado en la calle del Príncipe 14 y la calle Núñez de Arce.

Las obras se iniciaron en el año 1873 y Tirso García Escudero de la Torre fue su propietario único desde la temporada 1896-97 hasta su fallecimiento en 1950. En sus tablas se celebraron los estrenos de los clásicos del Siglo de Oro y de autores como Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, los hermanos Álvarez Quintero o Leandro Fernández de Moratín.

En 1915, un incendio destruyó el interior del teatro y la sala se reconstruyó en pocos meses por los arquitectos Luis Bellido y José López Sallaberry. Desde entonces continuó su actividad, que se vio interrumpida durante la Guerra Civil. En la época de los 70 se representaron en él actuaciones independientes, de temática social y política, como Castañuela 70, Yerma o Sócrates. En su escenario se mostró el primer desnudo del teatro español durante el franquismo, con la obra Equus.

En 1998, el Ministerio de Cultura compró el teatro y adquirió cinco de los pisos del edificio para consolidar el Teatro de la Comedia como sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En 2002 la Comedia fue cerrada al público para someterse a una amplia reforma, y reabrió sus puertas en 2015.

El Auditorio Nacional de Música se inauguró en el año 1988 y, desde el momento de su apertura, constituye uno de los principales centros de creación y representación musical del país.

Su construcción corrió a cargo del reconocido arquitecto José María García de Paredes, que ya contaba con una gran experiencia en el diseño de infraestructuras musicales. Para la elaboración del proyecto contó con el asesoramiento de los ingenieros alemanes Lothar Cremer y Thomas Fütherer, del Instituto de Acústica de Berlín.

En la actualidad, el Auditorio Nacional conserva su relevancia en el panorama musical, albergando regularmente representaciones de figuras de talla internacional y del repertorio clásico. Además, alberga la sede de la Orquesta y Coro Nacionales de España, de la Joven Orquesta Nacional de España y del Centro Nacional de Difusión Musical.