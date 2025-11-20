Reino Unido prohibirá la reventa lucrativa de entradas gracias a una carta de Dua Lipa, Coldplay y Radiohead

El Gobierno británico anunció este miércoles sus planes para ilegalizar la reventa de entradas para eventos en vivo, como conciertos o eventos deportivos, por encima del precio original.

El anuncio del Gobierno británico se produce después de que más de cuarenta músicos, entre los que se encontraban estrellas como Dua Lipa, Coldplay o Radiohead, enviasen la semana pasada una carta al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para que tomase medidas contra la reventa de entradas y cumpliese con sus promesas electorales.



Estas medidas reducirán en 37 libras (casi 42 euros) de media las entradas de reventa, lo que ahorrará a los aficionados colectivamente unos 112 millones de libras (cerca de 127 euros) anuales, según indicó el Ministerio de Cultura británico en un comunicado.

Con los planes del Ejecutivo laborista, se prohibirá la reventa de entradas por encima del precio original de la entrada más las tarifas "inevitables", incluidos los cargos por servicio, indicó el ministerio.



Las medidas se aplicarán a cualquier plataforma que revenda entradas en el Reino Unido y las empresas que infrinjan la normativa podrían estar sujetas a sanciones económicas de hasta el 10 % de su facturación global.