Arte jondo y talento internacional para celebrar el Día Internacional del Flamenco en Madrid

Teatro Flamenco Madrid se une a la celebración mundial del Día Internacional del Flamenco con el espectáculo Especial Emociones, Día Internacional del Flamenco, que tendrá lugar este domingo, 16 de noviembre.



Bajo el lema “El origen del flamenco es Andalucía, su destino el mundo entero”, la propuesta busca tender un puente entre la raíz andaluza y su proyección global, reuniendo a artistas locales e internacionales bajo una misma pasión.

La jornada conmemora los quince años desde que la UNESCO reconociera el flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un aniversario que reivindica la fuerza, la diversidad y la profundidad de este arte universal nacido en Andalucía.

Teatro Flamenco de Madrid

Para esta cita, el elenco residente del teatro contará con la participación del bailaor argentino Carlos Rivero, artista reconocido por fusionar la innovación del flamenco contemporáneo con la pureza de los estilos clásicos.

Formado desde los cinco años en su Tucumán natal y perfeccionado en Madrid en instituciones como el Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma” y el Centro de Arte Flamenco y Danza Española “Amor de Dios”, Rivero aporta a la escena una elegancia técnica y expresiva de gran madurez.

Ha compartido escenario con figuras como La Truco y María Juncal, llevando su arte por Europa y América.



Galardonado con premios de la talla del Premio Ballet Nacional de España, este joven artista es un referente que actualmente también forma parte del cuerpo docente del Instituto Flamenco La Truco.

Junto a su presencia, el escenario vibrará con los demás artistas del cuadro flamenco de ese día: al baile Noelia Lucas, Mónica Méndez y Ramón Fernández, al cante Loreto de Diego y Javier Rivera y al toque José Almarcha.



Emociones es el espectáculo diario de Teatro Flamenco, donde se combinan los tres pilares fundamentales del arte flamenco: cante, toque y baile, interpretados por un elenco de grandes profesionales del género.

En esta jornada, el público podrá disfrutar de una experiencia que celebra la universalidad y la fuerza del flamenco.

Las entradas están disponibles en https://teatroflamencomadrid.com/, en la taquilla, en horario de 12:00h a 20:00h, de lunes a domingo, o llamando al teléfono 911 592 005.