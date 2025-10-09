La compañía Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025, por ser "impulsores del nuevo circo gallego"

La compañía gallega de circo contemporáneo Pista Catro Productora de Soños SL (Pistacatro) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025, por "su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma".

Entre sus hitos más importantes de 2024, señala el Ministerio de Cultura, están la gira Drop, un montaje sorprendente con un lenguaje propio, y la consolidación de su espectáculo Orquesta de malabares, en el que fusionan la música y el circo, un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional”.

Además, el jurado añade que "como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación".

En su trayectoria, el jurado destaca además "su innegable contribución a la divulgación y la investigación del género en el marco de las Jornadas D10!, que impulsan desde hace una década".

El Ministerio concede anualmente este galardón, dotado con 30.000 euros, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para reconocer la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el extranjero.

Fundada en 2006 y liderada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belem Brandido y José Expósito, Pistacatro se ha consolidado como una de las productoras más destacadas en el ámbito de las artes vivas en Galicia.

Su trabajo combina la creación propia con la distribución de espectáculos surgidos del proyecto Circonove y de otras propuestas seleccionadas por su relevancia artística y cultural. La compañía destaca por su compromiso con la innovación, la calidad escénica y la difusión del circo como forma de expresión contemporánea.

Por su parte, Aitor Garuz, formado en Circus Space de Londres y en la Escuela de Circo Carampa de Madrid, es artista y responsable de desarrollo de proyectos. Ha trabajado internacionalmente con la compañía galesa Nofit State, participando como actor, músico y malabarista en el espectáculo Inmortal, galardonado en varios festivales europeos.

Pablo Reboleiro, fundador del grupo, combina la dirección y la interpretación con la creación de proyectos. Su formación abarca el circo, el teatro y la danza, integrando una visión multidisciplinar que caracteriza las producciones de Pistacatro.

Mientras que Belem Brandido, periodista y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela, es responsable de la producción, distribución y comunicación de la compañía. Con dos décadas de experiencia en las artes escénicas y cinematográficas, aporta una sólida perspectiva organizativa y mediática.

José Expósito, licenciado en Biología por la USC y experto en Gestión Cultural por el Grupo Xabide, desempeña el papel de administrador y gestor de proyectos.



Su trayectoria vincula el ámbito cultural con la acción social y la perspectiva de género, habiendo sido fundador de LILITH Acción Social y Educativa S.L. Además, es miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural, consolidando su papel como referente en la gestión artística de Galicia.

Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran nombres destacados del circo español como la Familia Popey, los Hermanos Álvarez, Merche Ochoa, Rolabola Circo, Pepa Plana y Productores de Sonrisas, entre otros.

En 2024, el reconocimiento fue para Michael Ferreri, consolidando una trayectoria de premios que celebra la creatividad, la innovación y la trayectoria profesional dentro del circo contemporáneo en España.