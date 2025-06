Muere el reconocido tenor ucraniano Vladislav Gorai durante una misión como voluntario en la frontera rusa

El tenor ucraniano Vladislav Gorai, reconocido y premiado solista de la Ópera Nacional de Odesa, murió este domingo durante una misión como voluntario en la región fronteriza de Sumi, en el norte del país, según confirmó la institución operística en un comunicado publicado en su página de Facebook.

Gorai, que había recorrido 37 países con su voz, cantando en lugares tan emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, se vio forzado a abandonar los escenarios a raíz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Aunque siguió participando en algún concierto de la televisión ucraniana, se convirtió en voluntario del Ejército de Kiev.

El tenor, nombrado artista de honor de Ucrania en 2013, falleció en circunstancias todavía desconocidas, pero durante una operación en Sumi, región en la que el Ejército ruso ha registrado rápidos avances en las últimas semanas, desplazando la línea del frente hacia el sur y amenazando con conquistar la capital regional.

"El mundo entero conocía la voz de Vladislav Gorai, pero su corazón pertenecía a Ucrania", expresó la Ópera Nacional de Odesa. "Incluso en los momentos más oscuros no se mantuvo al margen, sino que ayudó, se ofreció como voluntario y mostró su apoyo", añadió la institución, asegurando que se ha quedado "huérfana".

Gorai, graduado en 1988 en Universidad Pedagógica Estatal Vinnytsia, debutó en 1993 en la Ópera Nacional de Odesa dando vida al conde Almaviva de El barbero de Sevilla de Rossini.

El tenor actuó en una ocasión en el Teatro Monumental de Madrid y participó en proyectos internacionales de ópera en ciudades como Roma, Lyon, Estrasburgo, París, Ámsterdam, Zúrich, Bruselas, Lisboa o Moscú.

En una entrevista con la agencia Efe poco después de la invasión rusa, Gorai afirmó que él y sus compatriotas luchaban "por un estilo de vida": "Por eso resistimos con tanta fuerza. No queremos vivir como en Rusia. Es una lucha de dos mentalidades diferentes. Nunca nos arrodillaremos ante los rusos, queremos ser libres. Y no son solo palabras, es un sentido de la existencia muy serio. No queremos ser una Unión Soviética".

"Gorai no solo era un talento sobre el escenario, fue un ejemplo de fuerza, dignidad y bondad en su vida", ha recordado la Ópera Nacional de Odesa.