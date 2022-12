Alberto Ojeda, Premio Francisco Rabal por un artículo en El Cultural sobre el IV centenario de Molière

El periodista de El Cultural Alberto Ojeda (Madrid, 1977) es el ganador de la decimosexta edición del Premio Paco Rabal de periodismo cultural de la Fundación AISGE gracias a su artículo Un carromato hacia palacio, publicado el pasado enero en este medio y en el que reflexionaba sobre la vigencia de la obra de Molière 400 años después de su nacimiento. Ojeda ya había conseguido el accésit del Paco Rabal en la edición de 2015, distinción que ahora ha correspondido a Raúl Losánez, del diario La Razón, por una reflexión sobre el supuesto antisemitismo de Shakespeare, mientras que el premio en la categoría de Joven Promesa (menores de 30 años) ha ido a parar a la periodista saharaui de RTVE.es Ebbaba Hameida.

El premio periodístico instaurado por la Fundación AISGE en 2007, decano en su categoría en España y ya con 16 ediciones ininterrumpidas en su haber, ha contado en esta ocasión con un total de 81 trabajos a concurso, de los que 65 competían en la categoría general y los 16 restantes en la de periodistas jóvenes.

El jurado destaca la visión actualizada sobre la figura y el legado de Molière que proyecta en su texto Ojeda, que recuerda que “fue un artículo entregado de manera muy apurada”. “Era la noche de la cabalgata de Reyes", añade, "y le había prometido a mi hija, Valentina, de cuatro años, que la llevaría, pero finalmente tuvo que llevarla sola mi mujer porque la hora del cierre se me echaba encima. Recuerdo la frustración grande de tener que quedarme escribiendo en una ocasión tan señalada y pensar: soy un pringado. Pero al final el destino me ha sido propicio. Tendré que pensar que toda aquella presión me sentó bien”.

Los integrantes del jurado subrayan “el rigor, amenidad y exquisito nivel literario” del texto ganador, y su capacidad para aportar una nueva mirada sobre la figura de Molière incluso para quienes creen conocer sobradamente su figura. El triunfo en el Paco Rabal redondea un “año dulce” en la carrera de Ojeda, que también está obteniendo una cálida acogida con el libro Cuero contra plomo, un ensayo en el que relaciona los años de terrorismo en España e Italia y analiza el efecto catártico que tuvo el Mundial de 1982, conquistado contra pronóstico por el combinado italiano liderado por el delantero Paolo Rossi.

Las deliberaciones tuvieron lugar el miércoles 30 de noviembre en la sede central de la entidad, en la calle Ruiz de Alarcón de Madrid, y se prolongaron durante más de dos horas y media. Los cinco integrantes del jurado no solo subrayaron y elogiaron de forma unánime la “muy elevada calidad” de los trabajos a concurso, sino que acordaron de manera excepcional incluir una Mención de Honor en el palmarés para un cuarto trabajo, Cuba y el cine que se devora a sí mismo, que Manuel López Ligero elaboró para el diario digital La Marea.

El jurado estuvo integrado por la periodista Machús Osinaga, directora del programa de TVE Cine de barrio; el escritor y divulgador Aníbal Martín, especializado en arabismos y patrimonio lingüístico de Extremadura; la periodista y escritora Valeria Vegas, figura clave en la visibilización del universo LGTBIQ+; el actor Ángel Ruiz, consejero de AISGE y patrono de su fundación; y la profesora universitaria de Literatura Cristina Oñoro.

De los 81 textos recibidos, 62 procedieron de la geografía española y 19 llegaron desde otros diez países, en su gran mayoría latinoamericanos.

