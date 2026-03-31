Bardem da tanto miedo o más que Robert De Niro: primeras imágenes del actor español en 'El cabo del miedo'

Apple TV+ ha lanzado el primer avance de Cape Fear, una nueva adaptación del clásico del suspense escrito por John D. MacDonald. En esta versión en formato serie, que llega a la plataforma el 5 de junio, el actor español Javier Bardem da vida al villano Max Cady, un papel que ya interpretaron en su momento Robert Mitchum y Robert De Niro.

Nick Antosca, responsable de una rareza de Netflix como Nuevo sabor a cereza, es el showrunner de esta nueva serie, mientras que Steven Spielberg y Martin Scorsese ejercen como productores ejecutivos. Precisamente, fue Scorsese quien dirigió la versión más célebre de esta historia, titulada El cabo del miedo y estrenada en 1991, con Nick Nolte y Jessica Lange acompañando a De Niro.

Aquí son Amy Adams y Patrick Wilson quienes interpretan al matrimonio de abogados Anna y Tom Bowden, cuyas vidas dan un vuelco cuando Cady, el célebre asesino al que ellos mismos enviaron a la cárcel, sale a la calle en busca de venganza.

Cape Fear se basa tanto en la novela de John D. MacDonald Los verdugos (1950), que inspiró una primera adaptación titulada El cabo del terror en 1962, protagonizada por Gregory Peck, Polly Bergen y el mencionado Mitchum, como en el aclamado remake de 1991 dirigido por Scorsese.

Morten Tyldum, nominado al Oscar a la mejor dirección por The Imitation Game (Descifrando Enigma), dirige el piloto. El resto de capítulos lleva la firma de Amanda Marsalis, Jon S. Baird, S.J. Clarkson, Reed Morano, Steven Piet, Trey Edward Shults, Jonathan van Tulleken y Stephen Williams.

La miniserie de 10 episodios se estrenará a nivel mundial el viernes 5 de junio con los dos primeros episodios, a los que seguirá cada viernes una nueva entrega hasta el 31 de julio.