'Silencio': vuelve el polémico Eduardo Casanova con una escatológica metáfora vampírica

A Eduardo Casanova (Madrid, 1991) le tienen ganas ciertos sectores. Es algo fácil de rastrear en las redes sociales. El último episodio se vivió cuando pasó junto a María León por La Revuelta para promocionar Silencio, estrenada en Movistar Plus+ el 1 de enero. La serie de tres capítulos de unos 20 minutos aborda desde su extravagante e incómodo estilo el tema de cómo convivimos en la actualidad con los enfermos de sida.

Aunque no fue demasiado elocuente, Casanova explicó algo avalado por la OMS: que las personas con sida que se medican correctamente y mantienen la carga viral indetectable no pueden transmitir la enfermedad. Es decir, que “indetectable es igual a intransmisible”.

Sin embargo, numerosas cuentas vinculadas con la extrema derecha comenzaron a acusarlo de desinformar, sin darse cuenta de que su ignorancia sobre el tema les estaba llevando a incurrir en aquello de lo que acusaban al cineasta.

En cualquier caso, si no fuera por esas cuentas exaltadas, que le han dado más repercusión a la serie de la que en principio iba a tener, quizás no nos hubiésemos lanzado a escribir de ella. Y lo que nos encontramos tiene su gracia.

Una de esas cuentas calificaba a Silencio, seguro que sin haberla visto, como ‘mierda’. No parece que este calificativo le pueda disgustar al director, pues toda su obra es una oda a lo escatológico. “Deberías probar la coprofagia, es divertidísima”, le dice una de las vampiras que protagoniza Silencio a su hija.

Seguimos en la serie a una estirpe de féminas chupasangres desde el siglo XIV hasta la actualidad. En el primer capítulo, asistimos a un cónclave de cuatro hermanas que debaten sobre qué hacer ante la escasez de sangre humana limpia debido a la Peste Negra.

En el segundo, ambientado en los 80, seguimos la conversación entre una de aquellas vampiras y su hija, y vemos cómo el consumo de sangre sintética ha provocado un choque total entre generaciones. En el tercero, la joven chupóptera vive un apasionado romance con una yonqui (estupenda y valiente María León) que descubre que tiene sida.

Una imagen de 'Silencio'

En general, Silencio utiliza el vampirismo para hablarnos de la condena social de los afectados por la mencionada enfermedad. La metáfora funciona bastante bien, aunque no sea redonda.

Es cierto que la puesta en escena de Casanova, un provocador nato, no es apta para todos los gustos: kitsch, minimalista y colonizada por distintos tonos de rosa, que contrastan de manera extrema con la crudeza de tantas imágenes que nos sirve, desde chutes de heroína a extracciones de colmillos.

Pero también es cierto que, ante un panorama audiovisual un tanto adocenado, Silencio y anteriores trabajos como Pieles (2017) y La piedad (2022) ofrecen experiencias diferentes, algo así como presionarse uno mismo una contusión. No es exactamente original, pues podemos ver la influencia del primer Almodóvar, de John Waters, de Todd Solonz o incluso de David Lynch, pero tiene personalidad.

En cualquier caso, Silencio no deja de ser un trabajo menor -debe rondar en total la hora de metraje-, pero que mantiene las señas de identidad de Casanova, quizá algo más contenido que en ocasiones anteriores. De alguna manera se introduce en los márgenes del relato de denuncia social y, sobre todo, tiene diálogos y actuaciones muy divertidas de actrices como la mencionada María León, Lucía Díez, Mariola Fuentes, Ana Polvorosa y Leticia Dolera, sepultadas casi siempre tras una capa de látex de pura fealdad.

En definitiva, una tragicomedia política que saca a la luz un tema importante sin caer en lo obvio y que, si uno se deja llevar, acaba seduciendo. Aunque no sabremos si habrá muchos valientes que se atrevan con ella.