Doble hito de España en los Emmy Internacional: mejor actor para Oriol Pla y mejor documental deportivo para '#SeAcabó'

El actor barcelonés Oriol Pla ganó en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie Yo, adicto, convirtiéndose asíen el primer intérprete español en conquistar este galardón. También triunfó en la categoría de mejor documental el filme #SeAcabó: Diario de las campeonas, dirigido por Joanna Pardos y que relata el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Pla, de 32 años, fue el gran ganador de la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional organizados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrada este lunes en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York.

La serie Yo, adicto, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas.

Joanna Pardos, en el centro, tras recibir su Emmy Internacional. Eduardo Muñoz Reuters

El actor barcelonés se convirtió en el primer intérprete español de la historia en conseguir el Emmy Internacional a mejor interpretación masculina. En su discurso, Pla le dedicó el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente", expresó el actor catalán, que se acordó de Giner en euskera y en catalán de toda su familia.

"Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", finalizó.

Al recoger el galardón, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó apasionadamente. "No nos lo creemos", declararon ambos tras bajarse del escenario.

#SeAcabó: Diario de las campeonas, dirigido por la catalana Joanna Pardos y producido por Netflix, con los productores ejecutivos que acompañaron a Joanna, Luis Calvo y Javier Martínez Suárez, fue la otra nota española de la noche, imponiéndose en su categoría a Argentina 78, sobre el Mundial ganado por la albiceleste, Chasing the Sun 2, sobre el triunfo en el Mundial de rugby por parte de la selección sudafricana, y Sven, que retrata a un entrenador sueco que luchó contra el cáncer.

Tras recibir el premio, Pardos dijo estar muy emocionada: "Es algo en lo que sueñas si te gusta el cine, y más con una historia así".

"Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas", comentó Pardos.

"Que las niñas persigan todas sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene nos han enseñado que podemos saltar barreras", sentenció Pardos.

"Fue un proyecto muy complicado, con muchas versiones. Evidentemente no toda la sociedad pensaba de la misma manera, pero queremos dejar ese mensaje que contrasta con una versión oficial muy desbalanceada y queremos dar equilibrio a esa historia con la historia de las campeonas", añadió por su parte Luis Calvo.

Sin galardones latinos

Por otro lado, los países latinoamericanos se quedaron sin premio pese a tener una gran presencia en las nominaciones, con un total de 17 opciones repartidas entre Brasil (8), México (4), Argentina (2), Chile (1) y Colombia (1).

La gran triunfadora de la noche fue Reino Unido, con 7 Premios Emmy Internacional en las categorías de mejor actuación femenina (Anna Maxwell Martin por Until I Kill You), actualidad, miniseries, contenido para niños en directo, comedia, documental y serie de drama.