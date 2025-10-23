Pantomima Full estrena serie, una galería de memes humanos: "Aún hay mucho flipado en el mundo laboral"

El dúo humorístico Pantomima Full, formado por Rober Bodegas (Carballo, 43 años) y Alberto Casado (Madrid, 41 años), lleva casi una década diseccionando —con bisturí y carcajada— los estereotipos urbanos de la generación millennial.

A través de sus breves y certeros vídeos en YouTube y redes sociales, han logrado construir una radiografía paródica de la España contemporánea, donde la ironía se mezcla con la miseria cotidiana y donde nadie, absolutamente nadie, sale ileso.

Con un humor costumbrista y satírico, el dúo retrata a esos personajes que todos reconocemos (aunque preferiríamos no hacerlo): el divorciado "canallita" que vive de tardeo en tardeo, el runner obsesionado con superarse, el cantautor plasta, el conformista resignado o los pijos emprendedores y vendehumos motivacionales que pueblan LinkedIn. En esa delgada línea entre lo odioso y lo patético, Pantomima Full ha creado una galería de memes humanos tan absurdos como reales.

Precisamente, estos últimos —los falsos gurús del emprendimiento y sus fieles discípulos— son los protagonistas de su nuevo proyecto: Entrepreneurs, la serie original que se estrena este jueves 23 de octubre en Disney+.

En esta comedia de diez episodios, seguimos a un grupo de supuestos "emprendedores" que presumen de haber salido de la zona de confort para "cambiar el mundo"… aunque apenas logran pagar el alquiler.

Cada día se reúnen en No Comfort Zone, un coworking creado por Gonzalo (Bodegas), un hijo de papá ocioso y flipado, y Jacobo (Casado), un autoproclamado gurú del emprendimiento aún más flipado. Allí, entre charlas motivacionales y cafés con leche de soja, intentan sacar adelante proyectos que, con suerte, llegarán a ser ideas mediocres.

La serie, con su habitual mezcla de sarcasmo y costumbrismo moderno, pone el foco en la precariedad disfrazada de éxito. Porque en el mundo del emprendimiento —como recuerdan los protagonistas— "tú ya eres CEO… ya veremos de qué". En este país, a veces tener contactos vale más que tener ideas, y renunciar a un trabajo estable por perseguir "tu sueño" puede acabar siendo la peor decisión de tu vida.

Pero Entrepreneurs no es solo cosa de Bodegas y Casado. Los tres primeros episodios están dirigidos por Álex de la Iglesia, y los siguientes por Rodrigo Ruiz Gallardón y Adolfo Martínez. El reparto lo completan Aura Garrido (Invisible, El Ministerio del Tiempo) como Julia, la hermana del pijo emprendedor y única voz de la cordura en todo este despropósito; junto a Aníbal Gómez, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Lalo Tenorio y Juan Grandinetti, entre otros.

Para hablar de la serie y algunas cuestiones más, El Cultural recibe a sus creadores Alberto Casado y Rober Bodegas.

Pregunta. Se hace inevitable ver la serie como una prolongación de los vídeos que han hecho en Pantomima Full…

Alberto Casado. Dentro de nuestra galería de personajes habíamos hecho mucho emprendedor y mucho pijo bohemio y canallita. Cuando grabábamos los vídeos siempre pensábamos en la posibilidad de juntarlos alguna vez y pensando cómo podríamos hacerlo, la idea del coworking nos pareció la opción más acertada.

»Siempre quisimos hacer una serie y cuando Álex de la Iglesia nos propuso apoyarnos en el camino, la cosa fue para adelante. Tuvimos suerte y aunque todo fue de manera más o menos lenta, al final salió como queríamos.

P. Comparten pantalla con varios amigos del mundo de la comedia. En este país no es tan habitual ver a cómicos en este tipo de series.

Rober Bodegas. Sí es verdad que cuesta ver caras nuevas en las series y nosotros al final. Por ejemplo el papel que hace Victoria Martín si que lo escribimos para ella directamente y queríamos tener más presencia cómica alrededor. Se han hecho muy pocas series creadas o protagonizadas por cómicos en este pais, El fin de la comedia de Ignatius Farray y poco más. No es lo habitual aquí, pero en Inglaterra y Estados Unidos sí.

"Llega un momento en que te sientes, no tanto superado, pero sí un poco farsante"

P. Viendo la serie da la impresión de haber sido un rodaje divertido…

R. B. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Aunque también ves lo grande que es todo y la cantidad de cuestiones que tienes que resolver constantemente. Hemos estado en todas las fases del proceso y sí que llega un momento en que te sientes, no tanto superado, pero sí un poco farsante. Esto es, de largo, lo más complejo que hemos hecho en toda nuestra vida [risas].

»La fase de montaje también ha sido divertida, nosotros veníamos de hacer montajes sencillos en nuestros vídeos y ha sido interesante ir encontrando nuestra propia narrativa para los capítulos.

Un fotograma de la serie 'Entrepreneurs', creada por Pantomima Full

P. Además han tenido la suerte de rodar con Álex de la Iglesia…

A. C. Desde luego, tanto Álex como Rodrigo y Adolfo nos compraron nuestro material desde el principio y se amoldaron a nuestro concepto. Siempre era como "intentemos hacer que esto se parezca lo máximo posible a la idea que tenéis". Pero claro, cuando llegó el primer día de rodaje nos miramos y era imposible no sentirse un poco acojonados y pensar "bueno, ¡que vamos a rodar con Álex! "

R. B. Hasta ese momento no fuimos realmente conscientes de la magnitud del proyecto y que había que hacerlo bien [risas]. Es muy guay que un tío con la reputación de Álex haya preferido mantenerse a un lado en la serie para no quitar protagonismo.

P. Los videos de Pantomima Full sobre los distintos estereotipos sociales que nos rodean son ya toda una referencia, ¿van a continuar con ellos?

R. B. La verdad es que trabajar de verdad nos ha desbordado [risas] y hemos tenido poco tiempo, pero la idea es volver a sacarlos, claro. No sabemos todavía con qué frecuencia lo podremos hacer, pero ya tenemos unas cuantas ideas en el punto de mira.

P. Uno de vuestros vídeos más famosos, el de la 'pareja conformista', causó mucho impacto y un gran revuelo en redes. ¿Les sorprendió todo lo que se originó alrededor?

A. C. Cuando lo hicimos sí que veíamos que el vídeo era más oscuro de los que solemos hacer y pensábamos "esto le va a molestar a alguien", pero para nosotros era una idea más de las que teníamos. Luego fue un poco locura ver cómo aparecieron artículos sobre ello y la cantidad de comentarios de la gente.

R. B. Lo grabamos una mañana en las afueras de Madrid con un sol implacable y ya notábamos cierta bajona mientras lo estábamos haciendo. Pero cuando lo editamos y le pusimos la música nos sorprendimos de lo inesperadamente dramático que nos había quedado. Nos hizo muchísima gracia.

P. ¿Creéis que también vais a herir muchas sensibilidades con los personajes de Entrepreneurs?

R. B. No solo hemos querido que se den por aludidos toda esta fauna de gurús y emprendedores, sino que la gente de nuestra generación también se vea reflejada en todo este mundillo tan particular. Aunque claro, sigue habiendo mucho flipado en el mundillo laboral y evidentemente Jacobo, el gurú al que interpreta Alberto, es el más insoportable. Pero hemos intentado que las miserias de todos los personajes estuviesen más o menos igualadas (risas).

P. De entre todos los personajes quizá el más destacado por su ternura y comicidad sea el que interpreta Aníbal Gómez…

R. B. Curiosamente, para ese personaje fue para el que hicimos más pruebas de casting. Es un personaje que está siempre en el abismo y probablemente la peor compañía que puedes tener a tu lado (risas). Aníbal apareció casi al final y la ternura que ha aportado ha sido increíble. No sabíamos que, de todo el grupo 'chanante', es el único que realmente tiene formación de actor.

»Estaba claro que iba a ser gracioso, pero en lo dramático el tío conmueve ¡y dan ganas de abrazarle fuerte todo el rato! Nos ha impresionado mucho.

P. Supongo que si hay posibilidad de una segunda temporada ya tendréis nuevas bromas pensadas…

A. C. Totalmente, desde que comenzamos a escribir la serie hasta este momento, hemos visto un montón de cosas flipantes del mundo real que superan muchísimo a la ficción. Y claro, nos encantaría incluirlas.