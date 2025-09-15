Premios Emmy 2025: en qué plataformas de 'streaming' puedes ver las series galardonadas

The Studio, sátira sobre los grandes estudios de Hollywood, ha batido el récord de galardones en la categoría de comedia en los Premios Emmy, celebrados este domingo en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con el monologuista Nate Bargatze como maestro de ceremonias.

Por su parte, la miniserie Adolescencia se impuso en todas las categorías en las que era elegible esta noche y The Pitt se alzó como la mejor serie de drama.

La comedia protagonizada por Seth Rogen obtuvo 13 estatuillas en total, entre ellas en las categorías de mejor serie de comedia y mejor actor, superando así el récord que había establecido en 2023 su contendiente The Bear, que entonces acumuló diez premios.

The Pitt, por su parte, se impuso en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a Separación, la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama.

The Studio

De qué va: Con el cine tradicional intentando mantenerse vivo y relevante, Matt y su equipo de ejecutivos luchan contra sus propias inseguridades, artistas narcisistas y grandes capos corporativos, siempre con la esquiva meta de hacer grandes películas. Vistiendo de traje para disfrazar una continua sensación de pánico, cada fiesta, visita al set, decisión de casting, reunión de marketing y entrega de premios les presenta una oportunidad para el brillante éxito o la catástrofe definitiva.

Premios Emmy: mejor serie de comedia, mejor actor en serie de comedia (Seth Rogen), mejor dirección en serie de comedia, mejor guion en serie de comedia, mejor actriz de reparto en serie de comedia (Kathryn Hahn), mejor montaje en serie de comedia, mejor dirección de casting en serie de comedia, mejor diseño de producción en serie comedia, mejor supervisión musical en serie de comedia, mejor vestuario contemporáneo, mejor mezcla de sonido en serie de comedia, mejor edición de sonido en serie de comedia, mejor edición de imagen en serie de comedia.

Disponible en: AppleTV+

The Pitt

De qué va: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh que hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

Premios Emmy: mejor serie dramática, mejor actor principal en serie de drama (Noah Wyle), mejor actriz de reparto en serie de drama (Katherine LaNasa), mejor actor invitado en serie de drama (Shawn Hatoshi) y mejor edición de sonido en serie de drama,

Disponible en: HBO MAX

Adolescencia

De qué va: El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo les obliga a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre.

Premios Emmy: Mejor miniserie o serie limitada, mejor dirección en miniserie (Philip Barantini), mejor guion en miniserie (Jack Thorne y Stephen Graham), mejor actor principal en miniserie (Stephen Graham), mejor actriz de reparto en miniserie (Erin Doherty), mejor actor de reparto en miniserie (Owen Cooper), mejor edición de sonido en miniserie y mejor fotografía en miniserie.

Disponible en: Netflix.

Hacks

De qué va: Explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años.

Premios Emmy: mejor actriz principal en serie de comedia (Jean Smart) y mejor actriz de reparto en serie de comedia (Hannah Einbinder)

Disponible en: HBO MAX

El Pingüino

De qué va: Serie centrada en el personaje de El Pingüino, de la película The Batman (Matt Reeves, 2022), interpretado por Colin Farrell.

Premios Emmy: mejor maquillaje, mejor maquillaje protésico, mejor peluquería, mejores efectos visuales, mejor montaje en miniserie o serie limitada, mejor sonido en miniserie o serie limitada, mejor música original, mejor diseño de vestuario contemporáneo y mejor actriz principal en miniserie o telefilm (Cristin Milioti).

Disponible en: HBO MAX

Separación

De qué va: Mark Scout dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de "equilibrio entre el trabajo y la vida personal" se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que le obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo.

Premios Emmy: mejor actriz principal en serie dramática (Britt Lower), mejor actor de reparto en serie dramática (Tramell Tillman) y mejor edición de sonido en serie dramática.

Disponible en: AppleTV+