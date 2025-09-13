Premios Emmy 2025: del duelo entre 'The Studio' y 'Hacks' al favoritismo de 'Separación' y 'Adolescencia'

Los Emmy están a punto de caldear las conversaciones de ascensor con un reparto de premios que supondrá un agravio para muchos o un acierto indiscutible para otros, pero que a pocos dejará indiferente, dada la preeminencia de las series como centro del debate cultural en el mundo de hoy.

La gala número 77 de los galardones se celebra en la madrugada del domingo al lunes en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con el monologuista Nate Bargatze como maestro de ceremonias, y estrellas como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jude Law, Sofia Vergara o Catherine Zeta-Jones serán, entre otros, los encargados de repartir la suerte.

Este año, el embate más sabroso es el que protagonizan en la categoría de mejor serie de comedia The Studio y Hacks, dos divertidas producciones que nos acercan al show business estadounidense.

La primera temporada de The Studio ha sido todo un fenómeno. Narra la peripecia de un productor de Hollywood que tiene que lidiar con sus inseguridades, con artistas narcisistas y con capos corporativos a los que solo les preocupa la taquilla, mientras trata de defender el cine como auténtico arte. Uno de los reclamos de la serie son sus impagables cameos, de figuras como Martin Scorsese, Ron Howard, Dave Franco o Zoe Kravitz.

El uso del plano secuencia como principal rasgo de estilo ha llevado la serie a auparse como la más premiada en los Emmy técnicos, que se entregaron el fin de semana pasado, consolidando sus opciones para triunfar en los premios importantes. Tiene pinta de que los creadores de la producción de AppleTV, Evan Goldberg y Seth Rogen, van a seguir acumulando metal este domingo.

Parece que tan solo Hacks se interpone en su camino. La serie de HBO escrita por Lucia Aniello y Paul W. Downs ha demostrado una resistencia enorme a la caída al mantener en su cuarta temporada el elevadísimo nivel mostrado en las tres anteriores.

La relación de la veterana humorista Deborah Vance (Jean Smart) y la joven guionista Ava (Hannah Einbinder) se mantiene como una de las mejores escritas en la historia de la televisión. Sin inventar nada nuevo, la serie sigue divirtiendo y emocionando a partes iguales, y parece que tiene cuerda para rato.

Parece difícil que el resto de nominadas en las categorías de comedia puedan arañar a The Studio y Hacks algún galardón, sobre todo porque se percibe cierto agotamiento entre el público con The Bear, la intensa producción de FX ambientada en el mundo de la cocina —que, además, desde hace tiempo, encajaría mejor en drama—.

Veremos si el factor despedida en el caso de Lo que hacemos en las sombras puede decantar alguna votación para esta descacharrante historia de vampiros o si se hace justicia y Nathan Fielder se lleva algún premio por la tan maravillosa como extraña Los ensayos, una serie tan genial como difícil de explicar (y recomendar).

Separación, favorita en drama

En el apartado de series de drama todo parece más abierto, aunque las quinielas apuntan a que será la segunda temporada de Separación la que se llevará el gato al agua.

La serie de AppleTV creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller sigue siendo una de las que más teorías y discusiones despierta entre sus fieles, con esa mezcla de comedia de oficina, thriller de conspiraciones y ciencia ficción dura. Destaca también el reparto, con nombres como Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken…

Quizá en este apartado pueda dar la sorpresa The Pitt, el fantástico drama de HBO sobre los trabajadores de un hospital de Pittsburgh, que tienen que lidiar con su vida personal mientras hacen frente a la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico y con las erráticas decisiones de la dirección. La producción recoge lo sembrado en el género por series como Urgencias, tomando como protagonista a uno de los míticos actores de esta, Noah Wyle.

No habría que descartar las opciones de otras dos temporadas bastante sólidas, la segunda de Andor (Disney Plus+), el thriller de espías ambientado en el mundo de Star Wars, y la segunda de The Last of Us (HBO), drama con zombis que nos dejó uno de los momentos más impactantes de la televisión reciente. La tercera de The White Lotus (HBO), en cambio, no parece que pueda optar a más que algún galardón para sus actores, tras un pequeño bajón en su escritura.

¿Quién tumba a Adolescencia?

Por último, entre las series limitadas o antologías será difícil que alguien pueda evitar el triunfo de Adolescencia, tras el tsunami de atención mediática que levantó poco después de su estreno. Tanto su sensacionalista tema (la conducta violenta entre adolescentes incels) como la efectista forma (un plano secuencia infinito que la hermana con The Studio) llamaron la atención del público, aunque no es demasiado difícil verle las costuras a la producción de Netflix creada por Stephen Graham y Jack Thorne.

El Pingüino de un Colin Farrell con kilos de látex encima -favorito en su categoría interpretativa- es la única producción con opciones reales de evitar la victoria de Adolescencia. La serie de Lauren LeFranc, que conecta con el universo de la película The Batman (Matt Reeves, 2022), es un thriller de acción ambientado en los bajos fondos criminales y en el mundo de los mafiosos que destaca por sus sólidos personajes y su trepidante ritmo.

Y habrá que estar atentos a si el español Javier Bardem consigue por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez el galardón como mejor actor de reparto en serie limitada, en una categoría que llega abierta a la gala.