Candela Peña: "Me impactó 'El caso Asunta', pero yo no me llevo los personajes a casa"

¿Qué libro está leyendo?

La vida que nos queda, de Matteo B. Bianchi.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Este me está ayudando a construir el personaje que estoy haciendo ahora, porque habla de cómo sobrevivir al suicidio de alguien cercano.

Si no hubiera podido ser actriz, ¿qué hubiera querido ser?

Psiquiatra infantil.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Me hubiera gustado vivir en París con Dalí, Buñuel, Lorca…

Acaba de estrenar Furia (HBO Max), una serie en la que cinco mujeres al límite sacan a la justiciera que llevan dentro. ¿Le ha resultado difícil ponerse en el papel o lo raro es que no saltemos antes?

Cuando la gente vea la serie entenderá que todo el mundo puede llegar a ese estado.

Son cinco potentes personajes femeninos que se enfrentan a cinco conflictos que las desestabilizarán y les harán cruzar esa línea. ¿Qué le lleva a usted al límite?

La mala educación, la falta de respeto, de empatía, de amor, de ganas…

Su personaje, Nat, es una dependienta de moda de lujo que se ve amenazada cuando la empresa renueva plantilla contratando gente más joven. ¿El edadismo femenino es más cruel?

Me parece una obviedad: los señores maduran, nosotras envejecemos. A la gente mayor se la aparta como si fuera un niño.

Hierro y El caso Asunta son dos de las series que más éxitos le han procurado en los últimos años ¿Cómo se desengancha de estos personajes con los que pasa (sobre todo en el caso de la jueza Candela Montes) tanto tiempo?

Fue mucho más impactante para mí El caso Asunta por ser un caso real y una persona que no creas tú, pero yo no me llevo los personajes a casa.

¿Una peli de dos horas largas o una serie por capítulos?

Me gusta el buen contenido, pero creo que consumo más cine.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Tropicoqueta, de Karol G.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Ahora estoy con Hacks y Blossoms Shanghai, pero no me gusta hacer rankings porque todo depende del momento.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me hubiera encantado ser uno de los hermanos de Transparent y no me gustaría vivir en El cuento de la criada, por ejemplo.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome Stendhal? ¿Ante qué?

Lo tengo en muchas ocasiones, con personas, museos, películas…

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Tener que contestar a entrevistas como esta, que da igual que las haga yo que otro.

Una obra sobrevalorada.

Muchas, pero a lo mejor algo que yo percibo así para otros es un sueño.

Un placer cultural culpable.

Ningún placer cultural debería ser culpable.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Una exposición interactiva de Julio Verne.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No tengo ni idea. Lo que sí creo es que, dentro de poco, cuando la IA esté más instaurada, lo más futurista serán los espectáculos en directo.

España es un país…

En este momento, a nivel político y social, un poco disparate.