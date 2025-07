Javier Bardem, entre los nominados para unos Premios Emmy 2025 en los que 'Severance' es favorita

La gala de los Premios Emmy 2025 se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Se trata de la 77.ª edición de estos galardones, que reconocen a las mejores series y producciones televisivas del año.

Las nominaciones correspondientes al 2025, que acaban de darse a conocer, están protagonizadas por Severance, la más nominada de la edición y The Bear, que el pasado mes de junio estrenó su cuarta temporada y cuenta con nominaciones en todas las categorías de Comedia.

En lo respectivo a las miniseries y series de corto recorrido, monopoliza las tres categorías principales The Black Mirror. Javier Bardem, por su parte, ha sido nominado en la categoría de Mejor Actor de reparto en miniserie por su trabajo en Monsters.

Bardem ya fue nominado al Globo de Oro por su interpretación de José Menéndez en esta serie de Netflix sobre el mediático caso del asesinato de José y Kitty Menéndez a manos de sus hijos en 1989.

Entre las sorpresas también destaca la nominación de Owen Cooper, que se convierte en el actor más joven de la historia de los premios en ser nominado y competirá con el español.

Mejor actor protagonista en miniserie

-Collin Farrel - El pingüino

-Stephen Graham - Adolescencia

-Jake Gyllenhal - Presunto inocente

-Brian Tyree Henry - Ladrones de drogas

-Cooper Coch - Monsters

Mejor actriz protagonista en miniserie

-Cate Blanchett - Disclaimer

-Meghann Fahy - Sirens

-Rashida Jones - Black Mirror

-Cristin Milioti - El pingüino

-Michelle Williams - Dying for sex

Mejor miniserie

-Adolescencia

-Black Mirror

-Dying for sex

-Monsters

-El pingüino

Mejor actriz protagonista de comedia

-Uzo Aduba - The Residence

-Kristen Bell - Nobody Wants this

-Quinta Brunson - Abott Elementary

-Ayo Edebiri - The Bear

-Jean Smart - Hacks

Mejor actor protagonista de comedia

-Adam Brody - Nobody Wants This

-Seth Rogen - The Studio

-Jason Segel - Shrinking

-Martin Short - Only Murders in the building

-Jeremy Allen White - The Bear

Mejor Comedia

-Abott Elementary

-The Bear

-Hacks

-Nobody Wants This

-Only Murders in the Building

-Shrinking

-The Studio

-What We Do In The Shadows

Mejor actor protagonista de drama

-Sterling K. Brown - Paradise

-Gary Oldman - Slow Horses

-Pedro Pascal - The Last of Us

-Adam Scott - Severance

-Noah Wyle - The Pitt

Mejor actriz protagonista de drama

-Kathy Bates - Matlock

-Sharon Horgan - Bad Sisters

-Britt Lower - Severance

-Bella Ramsey - The Last of Us

-Keri Russell - The Diplomat

Mejor drama

-Andor

-The Diplomat

-The Last of Us

-Paradise

-The Pitt

-Severance

-Slow Horses

-The White Lotus

Actriz de reparto en Drama

Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actor de Reparto en Comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo - The Four Seasons

Harrison Ford - Shrinking

Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Michael Urie - Shrinking

Bowen Yang - Saturday Night Live

Actriz de reparto en comedia

Liza Colon-Zayas - The Bear

Hannah Einbinder - Hacks

Kathryn Hahn - The Studio

Janelle James - Abbott Elementary

Catherine O’Hara - The Studio

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Jessica Williams - Shrinking

Actor de reparto en miniserie

Javier Bardem - Monsters

Bill Camp - Presunto Inocente

Owen Cooper - Adolescencia

Rob Delaney - Dying for Sex

Peter Sarsgaard - Presunto inocente

Ashley Walters - Adolescencia

Actriz de reparto en miniseries

Erin Doherty - Adolescencia

Ruth Negga - Presunto inocente

Chloe Sevigny - Monsters

Jenny Slate - Dying for Sex

Christine Tremarco - Adolescencia