Gabriel Luna entre ser "león" o "cordero" en 'The Last of Us': "Es un espíritu libre que tiene algo por lo que luchar"

Gabriel Luna 8Tommy), en una escena de la segunda temporada de The Last of Us.

"Soy el Tío Tommy, divertido", dice Gabriel Luna (Texas, 1982), al referirse a su personaje en la serie de The Last of Us. Algo que a continuación él mismo contrapone. Tras esa fachada de buen humor y su lado accesible, el hermano de Joel esconde la capacidad de "convertirse en un arma". Esta "dicotomía" define su carácter y, como sucede en este mundo postapocalíptico, donde todo son grises: Tommy es un personaje complejo. Y más todavía tras convertirse en padre, una de las novedades de esta segunda temporada.

La llegada de Benjamin "cambia por completo su mundo", dice el actor en una entrevista con EL ESPAÑOL. Entre otras cosas, le permite finalmente "entender" lo que Joel había perdido al morir su hija Sarah. "Solo ahora entiende realmente lo que Joel perdió", señala el actor, que cree que "la oscuridad" que conllevó esa pérdida para Joel le alejó de su hermano. Luna, intencionadamente o no, usa una frase del personaje de Pedro Pascal para definir cómo ser padre le cambia: "Tiene algo por lo que luchar".

En ese reflejo tardío, Tommy no solo empatiza con el dolor de Joel, sino que se convierte en una versión paralela de él: dos hombres marcados por la paternidad, uno por su pérdida y el otro por su presencia, ambos definidos por lo que están dispuestos a hacer por sus hijos.

El nuevo protagonismo de Tommy es evidente en el segundo capítulo. Emerge como un auténtico héroe del lugar donde vive, Jackson (Wyoming). En un momento crítico, vence a un hinchado, el infectado más peligroso hasta la fecha. Se trata de un oponente desmesuradamente más grande y fuerte. Solo tras agotar toda la capacidad de un lanzallamas sobre él la criatura cae al suelo. La victoria de Tommy significa la supervivencia de los suyos.

El actor, que procede de Austin, al igual que su personaje, resalta la importancia del set construido para la ocasión, básicamente un pueblo entero. Tanto los exteriores como el interior de los edificios, que eran "sets funcionales". "Cuando cruzabas las puertas de Jackson, estás en el pueblo", describe Luna.

Jackson, otro 'personaje'

Durante los dos primeros capítulos la propia Jackson se ha alzado como un personaje en sí mismo, con todos sus habitantes colaborando no solo para sobrevivir, sino para progresar juntos como sociedad, con un gobierno a modo de comuna con tareas repartidas.

La serie presenta el problema que sufren al acoger más refugiados de los que permiten sus recursos, y las distintas perspectivas al respecto. Son la otra familia de Tommy y de su esposa María, que ha pasado de ser un "espíritu libre" a "protector".

Antes de los sucesos de este episodio, y durante los cinco años transcurridos entre la primera y la segunda temporada, Tommy "está muy feliz de tener a Joel en la comunidad de Jackson y de que sea un modelo a seguir para su hijo" porque hay mucho que Benjamin "puede aprender de su tío". El personaje del hijo, que no existía en el videojuego, "une a la familia Miller".

Y eso incluye a Ellie, a la que Luna define como "una fuerza de la naturaleza, imparable en todo lo que decide hacer". Tommy es, de alguna manera, su tío: "Estoy más relajado con ella y puede salirse con la suya. Le doy más libertad para que aprenda y crezca y soy su confidente cuando no puede hablar con Joel".

Historias por contar

Ya desde el lanzamiento del primer juego, la gente quería saber más de Tommy, sobre sus años junto a Joel al comienzo de la pandemia del Cordyceps. Lo mismo sucedió con la segunda entrega, donde pedían experimentar más la historia desde su perspectiva. Incluso a comienzos de 2024 el creador de los juegos y cocreador de la serie, Neil Druckmann, dijo que habían escrito una historia tras los sucesos de Parte II protagonizada por Tommy.

¿Por qué genera tanto interés? Luna lo achaca a sus dos caras. Por un lado lo que se ve: "Ama la vida, es muy abierto y cálido". Por otro, su "capacidad de luchar cuando es necesario". Eso convierte a sus "decisiones" en "interesantes", asevera.

En cuanto a la evolución de la serie, Luna destaca que el equipo creativo de The Last of Us fue muy receptivo a la hora de adaptar el segundo juego y escucharon sus sugerencias. Destaca que Druckmann ahora "tiene la oportunidad de hacer cosas que no hizo" en la historia original. Por tanto, "exploran" personajes que no trataron tanto en profundidad. El actor también habla de la colaboración con Craig Mazin, creador de la adaptación televisiva: "Craig es más como un hermano para mí", dice Luna, que cuenta que para otros como Bella Ramsey (Ellie) ha sido más un "padre".

Claro que la grabación, como Jackson, estaba repleta de trabajadores. Luna resalta cómo el trato cercano con ellos le ayudó con el papel: "Yo solía llevar mi guitarra y pasear por todas las calles, tocar canciones y ayudar a los extras a pasar el tiempo. Todos estaban tan metidos en el mundo de Jackson, lo que me inspiró mucho".

El actor asegura que esta experiencia fue importante para comprender cómo funcionaba su personaje y, de alguna manera, ayudó a forjar la esencia de Tommy. "La música es una gran parte de la vida de Tommy. Tener esas experiencias realmente ayudó a darme la idea de cómo funcionaba el personaje", Gabriel Luna.