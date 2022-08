La increíble transformación de Kenneth Branagh en Boris Johnson en ‘This England’

¿Se imaginan una serie sobre la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid con, pongamos, Rodrigo Sorogoyen de director y Elena Anaya como la presidenta Isabel Díaz Ayuso? Aunque suena bien, no parece probable que algún productor español o plataforma se atreviera a abordar (o le dejaran) un asunto tan cercano y polémico.

Más allá de la satírica visión de la política española que ofrecía la serie Vota Juan (y sus continuaciones Vamos Juan y Venga Juan) y alguna que otro acercamiento a la corrupción y las cloacas del estado en clave de thriller (como El reino o Antidisturbios, del propio Sorogoyen, o Código Emperador, de Jorge Coira), los proyectos españoles que se lanzan a pisar charcos políticos recientes no son demasiado habituales.

No ocurre lo mismo con la ficción británica, que no tiene complejos a la hora de hablar del Brexit en un telefilme como Brexit. Una guerra incivil (Toby Haynes, 2019), en la que Benedict Cumberbatch interpreta a Dominic Cummings, principal ideólogo de la campaña para salir de Europa, o como la serie Help! (Marc Munden, 2021), sobre las residencias de ancianos durante la pandemia.

La sociedad de Winterbottom y Branagh

Ahora es el britanico Michael Winterbottom, especializado en pisar charcos en documentales como La doctrina del shock (2009) o Camino a Guantánamo (2006), autor de un filme pornográfico como 9 canciones (2004) y director de películas basadas en hechos reales como 24 Hour Party People (2002), Un corazón invencible (2007) o El rostro de un ángel (2014), el que se atreve con una figura tan discutida como el ex Primer Ministro Boris Johnson.

La serie se titula lacónicamente This England, la producen Sky Original y Revolution Films y cuenta con toda una institución de la interpretación británica dando vida al dirigente del partido conservador: Kenneth Branagh. Eso sí, con prótesis y todos los kilos de maquillaje necesarios para la caracterización. Llegará en otoño a Movistar Plus, tan solo unos meses después de que Johnson se viera obligado a dejar su cargo por una sucesión de escándalos y fiestas en cuarentena.

Dividida en seis episodios, la producción aborda los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido y sigue el impacto que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus. Winterbottom nos sumerge en los pasillos del poder, mientras Johnson lidia con el Covid-19, el Brexit y una vida personal y política asolada por la controversia.

Los acontecimientos dentro del Gobierno se entrelazan con varias historias alrededor de todo el país: expertos y científicos que trabajaron a contrareloj para entender el virus; médicos, enfermeras y trabajadores de residencias de ancianos que, en primera línea, no descansaron para contener y vencer al virus de forma heroica, y gente común cuya vida se vio sumida en el caos. Una época en que las personas normales llegaron juntas donde nunca antes se había llegado, mientras el liderazgo se dividía profundamente.

“La primera ola de la pandemia del Covid-19 será recordada para siempre”, ha explicado Winterbottom. “Un momento en que el país se unió para luchar contra un enemigo invisible. Una época en la que la gente era más consciente que nunca de la importancia de la comunidad. Nuestra serie entrelaza innumerables historias reales, desde Boris Johnson hasta personas que estuvieron en primera línea en todo el país, los esfuerzos de científicos, médicos, trabajadores de residencias de ancianos y legisladores que lucharon para protegernos del virus”.

La serie está basada en el testimonio de primera mano de personas de todos los ámbitos de la vida, del nº 10 de Downing Street, del Grupo Asesor Científico para Emergencias y de hospitales y residencias de todo el país.

Una imagen de 'This England'

El reparto lo completan Ophelia Lovibond como la esposa de Boris Johnson, Carrie Symonds; Simon Paisley Day en el papel de Dominic Cummings; Andrew Buchan como el exministro de Sanidad Matt Hancock; y James Corrigan como el estratega político Isaac Levido, entre otros.

