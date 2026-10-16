De Bertolucci a Paul Thomas Anderson: la Seminci honra a José Luis Cienfuegos con lo mejor del cine de autor

La Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, arranca el 23 de octubre con una programación que incluye los títulos de cine de autor que están marcando el año y ofrece una panorámica de la situación que atraviesa el mundo en la actualidad.

La 71.ª edición se presenta como una “celebración colectiva del legado” como director del festival de José Luis Cienfuegos, que falleció en diciembre de 2025. Le sustituyen al frente Mariona Viader y Javier H. Estrada, que reúnen una nómina de cineastas tan sugerente como variada, con propuestas que han triunfado en los festivales más importantes del mundo y esperados estrenos de algunos de los mejores directores españoles.

La sección oficial reúne el Oso de Oro de la Berlinale, Cartas de Estado (Yellow Letters), de Ilker Çatak; el León de Oro de Venecia, Woman Unknown, de May el-Toukhy; y el Cristal de Oro de Annecy, el principal festival de animación, que recibió la coproducción española La violinista, de Ervin Han y Raúl García.

A ellos se suman títulos también premiados en Venecia y Berlín y en la Semana de la Crítica de Cannes, como A Good Little Soldier, de Stéphane Brizé; Queen at Sea, de Lance Hammer; o La Gradiva, de Marine Atlan y Anne Brouillet.

La inauguración correrá a cargo de la cineasta húngara Lili Horvát, ganadora de la Espiga de Oro por Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido (2020). Ahora llega a Valladolid con My Notes on Mars, en donde vuelve a profundizar en las relaciones de pareja.

Luca Marinelli y Susan Sarandon, en 'The Echo Chamber'. Seminci

Otro de los grandes reclamos de la sección oficial para la cinefilia es The Echo Chamber, que adapta el último guion escrito por Bernardo Bertolucci antes de fallecer en 2018, con Alicia Vikander y Susan Sarandon en el reparto.

En la sección Constelaciones, aparecen tres de los títulos más comentados en Cannes -Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, Gran Premio del Jurado; The Man I Love, de Ira Sachs, y Club Kid, de Jordan Firstman- y la gran sensación de Sundance: el thriller psicológico Josephine, de Beth de Araújo.

Otros dos nombres de prestigio elevan las expectativas en la sección oficial de Seminci. Por un lado, el cineasta argentino Lisandro Alonso, que aborda en La libertad doble el giro vital de un leñador cuando se ve obligado a cuidar de su hermana. Por otro lado, el cineasta franco-senegalés Alain Gomis, que en Dao pone en relación dos acontecimientos separados geográficamente: una boda en Francia y un rito funerario en Guinea-Bisáu.

También habrá que estar atentos a Prosecution, de Faraz Shariat, que aborda la violencia de extrema derecha y el racismo institucional en Corea; a I Rarely Wake Up Dreaming, de Isabelle Stever, que sitúa la guerra de Ucrania en el centro de la relación y la identidad de Olya y Oleh; y a Aquí, de Tiago Guedes, adaptación de la Trilogía de Jesús de J. M. Coetzee, uno de los últimos trabajos del fallecido Manolo Solo.

Estrellas de cine

En las pantallas de Valladolid comparecerán grandes estrellas durante el festival, como es el caso de las francesas Léa Seydoux y Catherine Deneuve en Un monstruo amable, de Marie Kreutzer, un inquietante drama que compite por la Espiga de Oro.

Ethan Hawke, en 'Oro sin Ley'. Seminci

En la sección oficial, pero fuera de concurso, encontramos a Ethan Hawke y Russell Crowe en la aventurera Oro sin Ley (Padraic McKinley), a Andrew Scott y Olivia Colman en Elsinore (Simon Stone), sobre el actor escocés Ian Charleson y su interpretación de Hamlet en Londres en 1989; a Helen Mirren interpretando a la escritora Patricia Highsmith en Talento para matar (Anton Corbijn), y a Gael García Bernal dirigiéndose a sí mismo en la comedia Hombre al agua.

Además, pugnan por la Espiga de Oro dos filmes españoles: Hermanas, de Ione Hernández, que enfrenta a dos hermanas, Elena Anaya y Emma Suárez, con una herida familiar en la que protección, justicia y lealtad entran en conflicto; y Las islas afortunadas, de Helena Girón y Samuel M. Delgado, ambientada en las Canarias del siglo XV y centrada en Fátima, una mujer esclavizada.

En la sección oficial, pero fuera de concurso, aparecen otras tres producciones patrias: El confidente, de Daniel Calparsoro, un thriller sobre últimos años de ETA con Javier Gutiérrez y Miguel Herrán; Una familia, debut de Ricardo Gómez como guionista y director de largometrajes, y Un hombre en un puente, de David Martín de los Santos.

También fuera de concurso estará Detrás de la lluvia, de la cineasta chilena Valeria Sarmiento, quien recibirá una Espiga de Honor del festival. La película con la que, según ha confirmado la propia directora, pone fin a su carrera, se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Karlovy Vary y aborda las huellas que un trauma de infancia deja en la memoria de su protagonista.

Una imagen de 'Cameron Winter at Carnegie Hall'. Seminci

La otra Espiga de Honor será para la actriz Elvira Mínguez y para el sonidista norteamericano Willie D. Burton, mezclador de sonido de producción de La Odisea, ocho veces nominado al Oscar y ganador de dos estatuillas por Bird y Dreamgirls.

En la sección Tiempo de Historia estará, nada menos que, el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson, triunfador en la última edición de los Premios Oscar con Una batalla tras otra. Se trata de Cameron Winter at Carnegie Hall, un documental sobre el concierto que el líder de la banda Geese ofreció en solitario en el célebre escenario neoyorquino.

Otras dos películas a tener muy en cuenta de Tiempo de Historia son Biografía de Jorge Luis Borges, retrato en 330 minutos que el cineasta argentino Mariano Llinas hace del escritor y que fue muy alabado en Venecia, e Imperium, un nuevo acercamiento a la historia oculta de la URSS del cineasta ucraniano Serguéi Loznitsa.

Por su parte, Punto de Encuentro será, una vez más, el espacio destinado para las grandes revelaciones del año. Varias de ellas están atravesadas por la relación entre los personajes y los espacios que habitan, evidenciando la amplitud geográfica de la programación de la 71 Seminci.

Es el caso de Forest High, de la francesa Manon Coubia, que sitúa a tres mujeres en un refugio de los Alpes, donde los visitantes se suceden a lo largo de las cuatro estaciones, o de Ben’imana, de la ruandesa Marie-Clémentine Dusabejambo, ganadora de la Cámara de Oro de Cannes, examina las consecuencias del genocidio contra los tutsis a través de una mujer implicada en procesos comunitarios de justicia y reconciliación. Yesterday the Eye Didn’t Sleep, ópera prima del palestino Rakan Mayasi, se adentra en una comunidad beduina del sur del Líbano, donde la desaparición de una joven enfrenta a varios clanes.

Así, la 71.ª Seminci se celebrará del 23 al 31 de octubre con la voluntad de prolongar el proyecto de Cienfuegos: un festival fiel al cine de autor, atento a las urgencias del presente y capaz de reunir en Valladolid a algunos de los nombres esenciales del cine contemporáneo